Втратять свою частку в російських компаніях: як західні інвестори поспіхом виходять з Росії

У Росії готують указ про переважне право Росії на купівлю акцій стратегічних компаній в іноземних акціонерів. Це може стати останнім ударом по інвесторах, що володіють російськими активами.

Фінансова скрута

Західні інвестори в російських компаніях готуються до нового президентського указу, який може змусити їх продати свої пакети акцій російському уряду з великими знижками. Цю ініціативу також розцінують як інструмент збору коштів для Росії на тлі ознак того, що країна відчуває фінансову скруту.

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За останніми оцінками Morningstar Direct, глобальні фонди, які повідомляють про свої інвестиції в російські акції, зазнали відтоку капіталу:

близько 42 мільйонів доларів – у вересні

у вересні близько 37 мільйонів доларів – у серпні

у серпні близько 6,5 мільйона доларів – у липні.

Для чого це Росії

За словами російських аналітиків, Росія вливає ресурси у військову сферу, підвищила податки на бізнес і покладається на оптимістичні прогнози бюджетних надходжень, в той час, як центральний банк утримує процентні ставки на двозначному рівні для боротьби з високою інфляцією.

Що відомо про указ

У повідомленні інформаційного агентства "Інтерфакс" від 25 липня йдеться про те, що Путін доручив чиновникам розробити механізм надання Російському агентству з управління федеральним майном переважного права на купівлю активів. Активи, придбані зі значною знижкою, будуть підготовлені для подальшого продажу за ринковою ціною з перерахуванням виручених коштів до федерального бюджету.

Потенційний указ, який може надати Росії переважне право на купівлю акцій стратегічних компаній в іноземних акціонерів, стане останнім ударом по інвесторах, що володіють російськими активами, які до лютого 2022 року коштували кілька мільярдів доларів.

Ідея полягала в тому, що це стосується лише тих стратегічних компаній, в яких держава вже має частку. Тобто, це досить вузький перелік компаній,

– повідомили Reuters.

Таким чином, Росія намагається скоротити іноземну власність і вплив на свої найбільші компанії.Такі методи включають:

скасування спеціальних інвестиційних програм, спочатку розроблених для збільшення притоку міжнародного капіталу в російські компанії;

нагляд за цими схемами в обхід світових банків, що призводить до збитків для деяких інвесторів і зникнення частини акцій, якими вони володіли.

Все це на порядок затвердження угод і на те, чи будуть застосовуватися знижки при купівлі, перепродажу на ринку або в обох випадках. Очікується, що покупки Росії відображатимуть дисконт щонайменше 50% від ринкової вартості акцій компанії, кажуть інвестиційні консультанти.

Яка думка інвестиційних консультантів про указ

П'ять міжнародних інвестиційних консультантів заявили, що інвестори з західних країн, ймовірно зіткнуться з ще більшими труднощами у відновленні вартості своїх російських активів, коли такий указ буде прийнятий.

Капіталістичні інвестори завжди будуть товпитися навколо проблемних ринків, але кроки російського уряду, спрямовані на обмеження потоків капіталу, матимуть довготривалий вплив на настрої широкого кола інвесторів,

– передає Reuters.

Західні інвестори вже намагаються вивести активи з Росії. Відсутність ясності і невизначеність термінів підкреслює непередбачуваність регуляторних змін, з якими стикаються інвестори і компанії, що прагнуть скоротити свої ризики в Росії.