Утратят свою долю в российских компаниях: как западные инвесторы спешно выходят из России

В России готовят указ о преимущественном праве России на покупку акций стратегических компаний у иностранных акционеров. Это может стать последним ударом по инвесторам, владеющим российскими активами.

Финансовые затруднения

Западные инвесторы в российских компаниях готовятся к новому президентскому указу, который может вынудить их продать свои пакеты акций российскому правительству с большими скидками. Эту инициативу также расценивают как инструмент сбора средств для России на фоне признаков того, что страна испытывает финансовые затруднения.

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По последним оценкам Morningstar Direct, глобальные фонды, сообщающие о своих инвестициях в российские акции, подверглись оттоку капитала:

около 42 миллионов долларов – в сентябре

в сентябре около 37 миллионов долларов – в августе

в августе около 6,5 миллиона долларов – в июле.

Для чего это России

По словам российских аналитиков, Россия вливает ресурсы в военную сферу, повысила налоги на бизнес и полагается на оптимистические прогнозы бюджетных поступлений, в то время как центральный банк удерживает процентные ставки на двузначном уровне для борьбы с высокой инфляцией.

Что известно об указе

В сообщении информационного агентства "Интерфакс" от 25 июля говорится, что Путин поручил чиновникам разработать механизм предоставления Российскому агентству по управлению федеральным имуществом преимущественного права на покупку активов. Активы, приобретенные со значительной скидкой, будут подготовлены для последующей продажи по рыночной цене с перечислением вырученных средств в федеральный бюджет.

Потенциальный указ, который может предоставить России преимущественное право на покупку акций стратегических компаний у иностранных акционеров, станет последним ударом по инвесторам, владеющим российскими активами, которые до февраля 2022 года стоили несколько миллиардов долларов.

Идея заключалась в том, что это касается только тех стратегических компаний, в которых у государства уже есть доля. То есть, это достаточно узкий перечень компаний,

– сообщили Reuters.

Таким образом, Россия пытается сократить иностранную собственность и влияние на свои крупнейшие компании. Такие методы включают:

упразднение специальных инвестиционных программ, первоначально разработанных для увеличения притока международного капитала в российские компании;

надзор за этими схемами в обход мировых банков, что приводит к убыткам некоторых инвесторов и исчезновению части акций, которыми они владели.

Все это на порядок утверждения сделок и на то, будут ли применяться скидки при покупке, перепродаже на рынке или в обоих случаях. Ожидается, что покупки России будут отображаться дисконт не менее 50% от рыночной стоимости акций компании, говорят инвестиционные консультанты

Каково мнение инвестиционных консультантов об указе

Пять международных инвестиционных консультантов заявили, что инвесторы из западных стран, вероятно, столкнутся с еще большими трудностями в восстановлении стоимости своих российских активов, когда такой указ будет принят.

Капиталистические инвесторы всегда будут толпиться вокруг проблемных рынков, но шаги российского правительства, направленные на ограничение потоков капитала, будут иметь длительное влияние на настроения широкого круга инвесторов.

– передает Reuters.

Западные инвесторы уже пытаются вывести активы из России. Отсутствие ясности и неопределенность терминов подчеркивает непредсказуемость регуляторных изменений, с которыми сталкиваются инвесторы и компании, стремящиеся сократить свои риски в России.