В Россию завозят элитные автомобили

Российские СМИ сообщают, что после введения санкций в страну все равно удалось импортировать большое количество автомобилей класса "люкс". Речь идет о 1,3 тысячи автомобилей, общая стоимость которых составляет около 230 миллионов долларов.

Читайте также Не смог спрятать даже копейки: суд конфисковал очередные активы предателя Сальдо и его супруги

Сначала санкции, введенные 15 марта 2022 года, действительно заблокировали поставки суперкаров. К концу года в Россию смогли ввезти всего 378 стоимостью свыше 100 тысяч долларов.

Но все изменилось уже в 2023 году. Россиянам удалось найти способ обойти санкции, благодаря чему на территорию страны-агрессора ввезли 941 автомобиль. Наиболее популярным автомобилем в этом списке является Land Rover. В тройку лидеров также попали Mercedes-Benz и Porsche.

Важно! Схема обхода санкций для россиян очень проста – использовать в качестве посредников третьи страны. Особенно активны в сотрудничестве с россиянами Кыргызстан, Турция, ОАЭ и Беларусь.

Также на территорию России, несмотря на санкции, попали автомобили таких производителей как BMW, Audi, Toyota, Cadillac, Rolls-Royce, Jeep и Maserati. Кроме того, оккупанты смогли провезти 32 Lamborghini и 10 Ferrari. Самым дорогим автомобилем является Ferrari 812 Competizione, который стоит 534 тысячи долларов.