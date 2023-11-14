У Росію завозять елітні автомобілі

Російські ЗМІ повідомляють, що після введення санкцій до країни все одно вдалося імпортувати велику кількість автомобілів класу "люкс". Йдеться про 1,3 тисячі автомобілів, загальна вартість яких складає близько 230 мільйонів доларів.

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Спочатку санкції, які запровадили 15 березня 2022 року, дійсно заблокували постачання суперкарів. До кінця року у Росію змогли ввезти лише 378 вартістю понад 100 тисяч доларів.

Але все змінилося вже у 2023 році. Росіянам вдалося знайти спосіб обійти санкції, завдяки чому на територію країни-агресора завезли 941 автомобіль. Найбільш популярним автомобілем у цьому списку є Land Rover. У трійку лідерів також потрапили Mercedes-Benz та Porsche.

Важливо! Схема обходу санкцій для росіян вкрай проста – використовувати у ролі посередників треті країни. Особливо активними у співпраці з росіянами є Киргизстан, Туреччина, ОАЕ та Білорусь.

Також на територію Росії попри санкції потрапили автомобілі таких виробників як BMW, Audi, Toyota, Cadillac, Rolls-Royce, Jeep та Maserati. Окрім того, окупанти змогли провезти 32 Lamborghini і 10 Ferrari. Найдорожчим автомобілем наразі є Ferrari 812 Competizione, який коштує 534 тисячі доларів.