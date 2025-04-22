Пропонують оподаткування прибутку: Рада розгляне закон про криптовалюти

У четвер, 24 квітня, парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розгляне об’ємний законопроєкт про віртуальні активи.

Що передбачає законопроєкт

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев, інформує 24 Канал. Документ обсягом понад 200 сторінок охоплює ключові аспекти регулювання криптовалют в Україні – від визначення статусу регуляторів до оподаткування операцій з цифровими активами.

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Зауважте. Нова модель передбачає оподаткування лише прибутку: тобто, податок сплачуватиметься з різниці між сумою, витраченою на придбання криптоактивів, і доходом від їхнього продажу за підсумками року.

Крім того, на перехідний період запропоновано спеціальні умови. Зокрема, впродовж одного року можна буде задекларувати дохід від продажу криптовалют за ставкою 5%, без обов'язку доводити первинну вартість активів.

Ринок регулюватиме НБУ

До слова, в країнах ЄС ринок віртуальних активів регулюється комплексно: центральні банки відповідають за токени, прив’язані до валют, а фінансові регулятори або міністерства фінансів – за решту активів.

Раніше в НБУ пояснили, що за схожим принципом планують діяти й в Україні. Відтак, буде чітко визначено, хто саме відповідатиме за той чи інший сегмент ринку.