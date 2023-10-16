Комітет Ради відхилив шкідливу поправку до проєкту закону про реєстр політично значущих осіб

Україна продовжує свій шлях європейської інтеграції. Зокрема, 17 жовтня депутати відхилили поправку до закону про реєстр політично значущих осіб, яку ще називали "поправкою Бужанського".

Комітет з питань фінансів переглянув рішення про посилення моніторингу політично значущих осіб (РЕР). Поправку, яка викликала занепокоєння у партнерів України, відхилили.

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Початок моніторингу хотіли відтермінувати

Мовиться про поправку, яку називали "шкідливою". Вона полягала у тому, що Україна могла створити реєстр РЕР вже після вступу до Європейського Союзу.

Редакція затверджена до другого читання зараз відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ,

– зазначив Железяк.

Він також розповів, що за відповідне рішення проголосувало 22 депутати, утрималися – 2.

"Поправка Бужанського": що це таке