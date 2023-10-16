Комітет з питань фінансів переглянув рішення про посилення моніторингу політично значущих осіб (РЕР). Поправку, яка викликала занепокоєння у партнерів України, відхилили.
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Початок моніторингу хотіли відтермінувати
Мовиться про поправку, яку називали "шкідливою". Вона полягала у тому, що Україна могла створити реєстр РЕР вже після вступу до Європейського Союзу.
Редакція затверджена до другого читання зараз відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ,
– зазначив Железяк.
Він також розповів, що за відповідне рішення проголосувало 22 депутати, утрималися – 2.
"Поправка Бужанського": що це таке
- Скандальний український депутат Максим Бужанський запропонував внести до законопроєкту про створення реєстру політично значущих осіб поправку, згідно з якою закон мав набути чинності лише після вступу України до ЄС. Таким чином він повністю блокував перспективи вступу.
- Бужанський неодноразово потрапляв у скандали. зокрема, під час одного із ефірів він відмовився говорити українською мовою.