Авіаколапс у Європі: зупинка Гітроу зачепила пасажирів з усього світу, наслідки інциденту
- Лондонський аеропорт Гітроу призупинено через пожежу на електропідстанції, що спричинило хаос у міжнародних авіаперельотах.
- Через закриття аеропорту було перенаправлено щонайменше 120 рейсів, а фінансові втрати можуть сягати сотень мільйонів фунтів стерлінгів.
- Пожежа залишила без електроенергії 16 тисяч будинків, евакуйовано 150 людей, але поки немає доказів навмисного підпалу.
Найбільший аеропорт Лондона Гітроу призупинив роботу щонайменше до кінця 21 березня через масштабну пожежу на електропідстанції. Інцидент спричинив серйозний хаос у міжнародному авіасполученні.
Масштаби затримок та перенаправлень
Через закриття Гітроу щонайменше 120 авіарейсів були спрямовані в інші аеропорти, повідомляє 24 Канл з посиланням на CNN. Частину рейсів перенаправили до Манчестера, який знаходиться за 320 кілометрів на північний захід від Лондона, а також до аеропортів Іспанії, Франції та Ірландії.
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- Проблема зачепила міжнародні рейси з усього світу, включно з рейсами з Сіднея, Гонконгу, Нью-Йорка, Маямі та Бангкока.
- За оцінками експертів, фінансові втрати авіаіндустрії через це рішення можуть сягати сотень мільйонів фунтів стерлінгів.
- Акції British Airways вже впали на 5% після повідомлення про закриття Гітроу.
Причини та можливий саботаж
За попередніми даними, пожежа на підстанції в районі Хейс (західний Лондон) залишила без електроенергії понад 16 тисяч будинків. Також довелося евакуювати щонайменше 150 людей.
Важливо. Британська поліція наразі не має доказів, що пожежа є навмисним актом, однак The Guardian зазначає, що Гітроу є частиною критично важливої інфраструктури Великої Британії, що робить його потенційною мішенню для терористів або кібердиверсій.
Окремі аналітики, зокрема з Daily Mail, припускають можливий російський слід у подіях.
Якби я був ворожою іноземною стороною і хотів дестабілізувати роботу одного з найбільших аеропортів світу, підстанція стала б ідеальною мішенню,
– заявив експерт із безпеки Вілл Геддес.
Гітроу – ключовий хаб для Великої Британії та світу
Гітроу – найбільший аеропорт Лондона та один із найзавантаженіших у світі. Він обслуговує понад 80 мільйонів пасажирів щороку, а щоденно тут відбувається приблизно 1300 злетів і посадок.
Наразі авіакомпанії та аеропорти Європи працюють над перебудовою маршрутів для зменшення впливу затримок. Однак експерти прогнозують, що наслідки від закриття Гітроу будуть відчутними ще як мінімум тиждень.