Масштаби затримок та перенаправлень

Через закриття Гітроу щонайменше 120 авіарейсів були спрямовані в інші аеропорти, повідомляє 24 Канл з посиланням на CNN. Частину рейсів перенаправили до Манчестера, який знаходиться за 320 кілометрів на північний захід від Лондона, а також до аеропортів Іспанії, Франції та Ірландії.

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Проблема зачепила міжнародні рейси з усього світу, включно з рейсами з Сіднея, Гонконгу, Нью-Йорка, Маямі та Бангкока.

За оцінками експертів, фінансові втрати авіаіндустрії через це рішення можуть сягати сотень мільйонів фунтів стерлінгів.

Акції British Airways вже впали на 5% після повідомлення про закриття Гітроу.

Причини та можливий саботаж

За попередніми даними, пожежа на підстанції в районі Хейс (західний Лондон) залишила без електроенергії понад 16 тисяч будинків. Також довелося евакуювати щонайменше 150 людей.

Важливо. Британська поліція наразі не має доказів, що пожежа є навмисним актом, однак The Guardian зазначає, що Гітроу є частиною критично важливої інфраструктури Великої Британії, що робить його потенційною мішенню для терористів або кібердиверсій.

Окремі аналітики, зокрема з Daily Mail, припускають можливий російський слід у подіях.

Якби я був ворожою іноземною стороною і хотів дестабілізувати роботу одного з найбільших аеропортів світу, підстанція стала б ідеальною мішенню,

– заявив експерт із безпеки Вілл Геддес.

Гітроу – ключовий хаб для Великої Британії та світу

Гітроу – найбільший аеропорт Лондона та один із найзавантаженіших у світі. Він обслуговує понад 80 мільйонів пасажирів щороку, а щоденно тут відбувається приблизно 1300 злетів і посадок.

Наразі авіакомпанії та аеропорти Європи працюють над перебудовою маршрутів для зменшення впливу затримок. Однак експерти прогнозують, що наслідки від закриття Гітроу будуть відчутними ще як мінімум тиждень.