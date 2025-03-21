Офіційні особи аеропорту Хітроу повідомили, що головний аеропорт Лондона залишатиметься закритим щонайменше до 23:59 за місцевим часом. Крім цього, керівництво очікує значних збоїв найближчими днями. Людей закликають не їхати в аеропорт ні за яких обставин, доки він не відкриється. Про це пише 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Головне про пожежу в аеропорту Хітроу

Вночі 21 березня на підстанції, яка забезпечувала роботу аеропорту Хітроу, трапилась катастрофічна пожежа. Це призвело до відключення електроенергії на об'єкті. Також пошкоджені резервні генератори, що ще більше ускладнює ліквідацію наслідків.

За даними вебсайту Flightradar24, під час закриття аеропорту туди прямували 120 літаків. Авіакомпанії почали перенаправляти ці рейси в інші аеропорти Великої Британії, Франції, Ірландії та Канади.

Зверніть увагу. Щодня Хітроу обслуговує близько 1 300 рейсів. За даними авіаційної компанії Cirium, закриття може вплинути на 290 000 пасажирів.

Що відомо про аеропорт Хітроу

Хітроу розпочав свою історію як військовий аеродром під час Другої світової війни. У 1946 році його відкрили для цивільних перевезень, і з того часу він перетворився на один із найважливіших аеропортів планети.

Спочатку Хітроу мав лише один термінал і декілька тимчасових будівель, але поступово розширювався.

Нині це величезний комплекс із 5 терміналами, що обслуговує понад 80 авіакомпаній і сполучає Лондон із понад 200 напрямками у всьому світі. Нині він вважається аеропортом із найбільшим сполученням, а багато мандрівників використовують його як сходинку до подальших місць призначення.

Хітроу є важливим транзитним вузлом, особливо для перельотів між Європою та Америкою. Також він є найзавантаженішим аеропортом Європи.



Аеропорт Хітроу всередині / Unsplash

Загалом щороку через Хітроу проходить понад 75 мільйонів пасажирів. Це робить його одним із найзавантаженіших аеропортів на планеті.

Цікаві факти про Хітроу: