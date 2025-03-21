Официальные лица аэропорта Хитроу сообщили, что главный аэропорт Лондона будет оставаться закрытым как минимум до 23:59 по местному времени. Кроме этого, руководство ожидает значительных сбоев в ближайшие дни. Людей призывают не ехать в аэропорт ни при каких обстоятельствах, пока он не откроется. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Главное о пожаре в аэропорту Хитроу

Ночью 21 марта на подстанции, которая обеспечивала работу аэропорта Хитроу, случился катастрофический пожар. Это привело к отключению электроэнергии на объекте. Также повреждены резервные генераторы, что еще больше усложняет ликвидацию последствий.

По данным вебсайта Flightradar24, во время закрытия аэропорта туда направлялись 120 самолетов. Авиакомпании начали перенаправлять эти рейсы в другие аэропорты Великобритании, Франции, Ирландии и Канады.

Обратите внимание. Ежедневно Хитроу обслуживает около 1 300 рейсов. По данным авиационной компании Cirium, закрытие может повлиять на 290 000 пассажиров.

Что известно об аэропорте Хитроу

Хитроу начал свою историю как военный аэродром во время Второй мировой войны. В 1946 году его открыли для гражданских перевозок, и с тех пор он превратился в один из важнейших аэропортов планеты.

Сначала Хитроу имел только один терминал и несколько временных зданий, но постепенно расширялся.

Сейчас это огромный комплекс с 5 терминалами, обслуживающий более 80 авиакомпаний и соединяющий Лондон с более 200 направлениями во всем мире. Сейчас он считается аэропортом с самым большим сообщением, а многие путешественники используют его как ступеньку к дальнейшим местам назначения.

Хитроу является важным транзитным узлом, особенно для перелетов между Европой и Америкой. Также он является самым загруженным аэропортом Европы.



Аэропорт Хитроу внутри / Unsplash

Всего ежегодно через Хитроу проходит более 75 миллионов пассажиров. Это делает его одним из самых загруженных аэропортов на планете.

Интересные факты о Хитроу: