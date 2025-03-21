Сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Когда аэропорт Хитроу может возобновить работу

Лондонский аэропорт Хитроу временно прекращает работу как минимум до 23:59 21 марта из-за серьезного пожара на электроподстанции неподалеку.

По словам представителя аэропорта, произошло "значительное отключение электроэнергии по всему аэропорту". Кроме того, пока невозможно спрогнозировать, когда энергоснабжение будет восстановлено.

Масштабный пожар возник неподалеку от аэропорта: смотрите видео

Пассажиров предупредили, чтобы они держались как можно дальше.

Для обеспечения безопасности наших пассажиров и коллег у нас нет другого выбора, кроме как закрыть Хитроу до 23:59 21 марта 2025 года. Мы ожидаем значительных перебоев в работе в течение ближайших дней, и пассажирам не следует ехать в аэропорт ни при каких обстоятельствах, пока он не откроется,

– говорится в заявлении.

По данным Flightradar24, более 120 самолетов, которые направлялись в Хитроу, вынуждены будут изменить маршрут.

Заметим, что аэропорт Хитроу – один из самых загруженных аэропортов мира и в прошлом году обслужил рекордные 83,9 миллиона пассажиров, при этом самолеты там приземляется или взлетают примерно каждые 45 секунд.

Что известно о пожаре неподалеку от Хитроу

Пожар возник на подстанции в городе Хейс, примерно в 2,5 километрах от аэропорта. Сообщается, что тысячи домов остались без электроснабжения.

По сообщению, загорелся трансформатор на подстанции, но причина пока неизвестна. Около 150 человек были эвакуированы, а вокруг установлен 200-метровый кордон.

Недалеко от Лондона горит подстанция: смотрите видео

Помощник комиссара Пэт Гоулборн сказал, что это будет "длительный инцидент".

Ожидается, что с приближением утра количество перебоев увеличится, и мы призываем людей избегать этого района, где это возможно,

– сказал он.

Жителей призвали держать окна и двери закрытыми из-за задымления.

Шотландские и Южные электрические сети заявили в 12:23 утра, что "широкомасштабное отключение электроэнергии" задело Хейз, Хаунслоу и прилегающие районы.

График на вебсайте компании свидетельствовал о том, что пострадало около 16 000 домов.