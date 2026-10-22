До 20% ресторанів України під загрозою закриття: у чому причина

До 20% закладів громадського харчування в Україні можуть тимчасово припинити роботу до весни. Ресторатори зіткнулися одразу з кількома труднощами, а нові правила безпеки можуть стати додатковим випробуванням для бізнесу.

Що зміниться для ресторанів з 4 грудня

Із 4 грудня 2026 року підприємства без належного укриття або облаштованого безпечного простору більше не зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня загрози лише за згодою працівників. Про це розповіла ресторанна експертка Ольга Насонова, пише Dilo.

За роз'ясненням Мінекономіки, підприємства можуть використовувати не лише повноцінні захисні споруди, а й належно облаштовані безпечні простори всередині будівель.

За оцінкою Ольги Насонової, в Україні може бути лише одна – дві сотні ресторанних приміщень, які вже відповідають необхідним вимогам. Більшість міських закладів розташовані на перших поверхах житлових будинків, мають панорамні фасади, а значну частину площі займають кухня, мийка та склади.

Монолітна стіна – це суцільний бетон, а в ресторанах перегородки зводять із газоблоку чи гіпсокартону, які миттєво сиплються від вибухової хвилі. Збудувати бетонний бункер на першому поверсі житлового будинку ніхто не дозволить, як і вирити підвал під готовим фундаментом. Реальні шанси облаштувати укриття мають хіба що заміські комплекси з власною землею: вирити котлован, залити його бетоном і зробити безпечну зону. Для класичного міського стріт-ритейлу ці норми технічно нездійсненні,

– пояснює Насонова.

Які ресторани опинилися у вигіднішому становищі і хто вже закрився

Потенційно простіше пристосувати до вимог безпеки заклади в підвальних приміщеннях. Водночас саме розташування під землею ще не гарантує відповідності нормативам. За оцінкою експертки, частка таких ресторанів становить:

у Києві та Дніпрі – близько 15%;

в Одесі – не більше 5%.

Приміщення, які раніше вважалися не надто привабливими для ресторанного бізнесу, тепер можуть отримати додаткову конкурентну перевагу.

Для інших закладів ситуацію ускладнюють зростання витрат на тлі енергетичної кризи та зменшення кількості відвідувачів. За словами Насонової, у жовтні відвідуваність київських ресторанів скоротилася на 30 – 50% порівняно з минулим роком.

За таких умов бізнесу дедалі важче оплачувати генератори, пальне, оренду та роботу персоналу. Тому деякі ресторатори намагаються домовитися з орендодавцями про знижки або сплату лише комунальних послуг, щоб зберегти приміщення й повернутися до роботи навесні.

Мережі "Сушия" та Pesto Cafe вже оголосили про закриття низки своїх локацій. Водночас власники "Пузатої Хати" також шукають шляхи скорочення витрат. Ресторанний сектор занурюється у вимушену зимову консервацію, повернутися з якої у квітні зможуть далеко не всі гравці,

– зазначає експертка.

Як минулої зими енергетичні проблеми вплинули на ресторани

Нагадаємо, ресторани та кафе в Україні можуть зупиняти роботу й через відключення світла. Минулої зими та навесні в Києві закрилися або призупинили роботу близько 500 закладів громадського харчування. Водночас пов'язувати всі ці випадки саме з відключеннями світла було б неправильно:

близько 150 об'єктів знесли як МАФи;

частина закладів не витримала тривалих відключень електроенергії;

через обстріли та перебої зі світлом люди рідше виходили з дому, що додатково зменшувало кількість відвідувачів.

Тому цього сезону ресторани мають зважати не лише на витрати на генератори, а й на власну фінансову витривалість. Саме тому великі компанії можуть не закривати збиткові ресторани назавжди, а тимчасово "заморожувати" їх до весни.