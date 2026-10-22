Что изменится для ресторанов с 4 декабря

С 4 декабря 2026 года предприятия без надлежащего укрытия или обустроенного безопасного пространства больше не смогут продолжать работу во время "желтого" уровня угрозы только с согласия работников. Об этом рассказала ресторанный эксперт Ольга Насонова, пишет Dilo.

Согласно разъяснению Минэкономики, предприятия могут использовать не только полноценные защитные сооружения, но и надлежащим образом оборудованные безопасные зоны внутри зданий.

По оценке Ольги Насоновой, в Украине может быть всего одна-две сотни ресторанных помещений, которые уже соответствуют необходимым требованиям. Большинство городских заведений расположены на первых этажах жилых домов, имеют панорамные фасады, а значительную часть площади занимают кухня, мойка и склады.

Монолитная стена – это сплошной бетон, а в ресторанах перегородки возводят из газоблока или гипсокартона, которые мгновенно рушатся под воздействием взрывной волны. Построить бетонный бункер на первом этаже жилого дома никто не разрешит, как и выкопать подвал под готовым фундаментом. Реальные шансы обустроить укрытие есть разве что у загородных комплексов с собственным участком: выкопать котлован, залить его бетоном и создать безопасную зону. Для классического городского стрит-ритейла эти нормы технически неосуществимы,

– объясняет Насонова.

Какие рестораны оказались в более выгодном положении и кто уже закрылся

Потенциально проще приспособить к требованиям безопасности заведения в подвальных помещениях. В то же время само расположение под землей еще не гарантирует соответствия нормативам. По оценке эксперта, доля таких ресторанов составляет:

в Киеве и Днепре – около 15%;

в Одессе – не более 5%.

Помещения, которые раньше считались не слишком привлекательными для ресторанного бизнеса, теперь могут получить дополнительное конкурентное преимущество.

Для других заведений ситуацию осложняют рост расходов на фоне энергетического кризиса и сокращение количества посетителей. По словам Насоновой, в октябре посещаемость киевских ресторанов сократилась на 30–50% по сравнению с прошлым годом.

В таких условиях бизнесу становится все труднее оплачивать генераторы, топливо, аренду и работу персонала. Поэтому некоторые рестораторы пытаются договориться с арендодателями о скидках или оплате только коммунальных услуг, чтобы сохранить помещения и возобновить работу весной.

Сети "Сушия" и Pesto Cafe уже объявили о закрытии ряда своих заведений. В то же время владельцы "Пузатой Хаты" также ищут способы сократить расходы. Ресторанный сектор погружается в вынужденную зимнюю консервацию, вернуться из которой в апреле смогут далеко не все игроки,

– отмечает эксперт.

Как прошлой зимой энергетические проблемы повлияли на рестораны

Напомним, рестораны и кафе в Украине могут приостанавливать работу и из-за отключения электричества. Прошлой зимой и весной в Киеве закрылись или приостановили работу около 500 заведений общественного питания. В то же время связывать все эти случаи именно с отключениями света было бы неправильно:

около 150 объектов снесли как МАФы;

часть заведений не выдержала длительных отключений электроэнергии;

из-за обстрелов и перебоев со светом люди реже выходили из дома, что дополнительно уменьшало количество посетителей.

Поэтому в этом сезоне ресторанам следует учитывать не только расходы на генераторы, но и собственную финансовую устойчивость. Именно поэтому большие компании могут не закрывать убыточные рестораны навсегда, а временно "замораживать" их до весны.