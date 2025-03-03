2,5 мільярда фунтів для України: чому Британія не віддає гроші Абрамовича від продажу "Челсі"

Кошти від продажу англійського футбольного клубу "Челсі", які мали бути передані на допомогу жертвам війни в Україні, досі залишаються замороженими на рахунках у Великій Британії. Йдеться про 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (3 мільярда доларів), які російський олігарх Роман Абрамович отримав після вимушеного продажу клубу.

Абрамович продав "Челсі" у 2022-му

Як пише The Athletic, уряд Великої Британії змусив Абрамовича продати "Челсі" у 2022 році після вторгнення Росії в Україну. Олігарх заявив, що всі виручені кошти будуть спрямовані на допомогу постраждалим від війни, інформує 24 Канал.

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Однак британська влада, яка ввела проти нього санкції, наполягала на тому, що він не повинен отримати з цього жодної вигоди.

У травні 2022 року клуб був проданий американському бізнесмену Тодду Боелі за 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Проте ці гроші залишаються на замороженому рахунку через відсутність узгодженого механізму їхнього розподілу.

Зауважте. За даними видання, британська Комісія з питань благодійності досі не отримувала заявки на створення фонду, який би розпоряджався цими коштами.

Переговори тривають

Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що тривають переговори з представниками Абрамовича та міжнародними партнерами щодо використання цих грошей.

Одна з головних причин затримки – різні підходи до розподілу коштів:

Абрамович наполягає, що вони мають бути спрямовані на допомогу всім постраждалим від війни, зокрема й російським військовим.

Уряд Британії категорично заперечує та наполягає, що гроші мають бути використані виключно на гуманітарні потреби України.

Попри зміну політичного керівництва у Великій Британії, уряд Кіра Стармера не змінив позицію щодо цього питання. Наразі сторони продовжують переговори, та строки розблокування коштів залишаються невизначеними.