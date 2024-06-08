Зарплата Маска у 56 мільярдів під загрозою: хто також виступив проти
Джерело:Reuters
Ілон Маск ще сподівається отримати від акціонерів Tesla бонус у розмірі 56 мільярдів доларів. Рада директорів, де багато його друзів, прийняла це рішення, але акціонери не збираються погоджуватися на такий розвиток подій.
Ще одна загроза бонусу Маска
Суверенний фонд Норвегії – один з головних акціонерів компанії Tesla. Його представники заявили, що не будуть ратифікувати виплату Ілону Маску в розмірі 56 мільярдів доларів.
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У фонді запевняють, що розуміють внесок Маска у розвиток компанії, проте зазначена сума винагороди як мінімум викликає стурбованість.
Як і раніше, стурбовані загальним розміром винагороди, структурою з урахуванням тригерів ефективності, розмиванням і відсутністю пом'якшення ризику ключових осіб. Ми продовжимо шукати конструктивний діалог з Tesla на цю та інші теми,
– повідомили у фонді.
Натомість фонд підтримає голосування за пропозицію прийняти політику свободи об'єднань і колективних переговорів, що стане перемогою профспілок.