Фонд державного майна України оголосив аукціон з приватизації 97,5458% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" зі стартовою ціною 151,9 мільйонів гривень.

Деталі аукціону

На продаж виставлено 607 446 012 акцій підприємства, повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби ФДМУ у Facebook.

Аукціон відбудеться 4 листопада 2025 року через електронну торгову систему Prozorro.Продажі.

Основний профіль комбінату – виробництво алюмінію. Головні продукти – алюмінієва катанка та послуги з переробки давальницької сировини.

Що відомо про алюмінієвий комбінат?

За даними ФДМУ, об'єкт розташований у місті Запоріжжя поблизу автошляху національного значення Н08 та залізниці, що робить його вигідним brownfield-проєктом. На балансі підприємства – 1 497 одиниць нерухомого майна загальною площею 370 929,85 метри квадратних, 292 одиниці транспортних засобів та спецтехніки і 25 земельних ділянок площею 216,0856 гектара.

Зауважте. Частина майна вже передана в оренду за 8 договорами, включно з 6 755,6 метри квадратних нерухомості та електроштовхачем. Додатково на балансі числяться 18 об'єктів державної власності, що не включені до статутного капіталу, зокрема укриття, прилади, радіостанції, інженерні мережі та автошляхи.

Новий власник може використовувати комбінат для виробництва алюмінію, ведення бізнесу або релокації виробничих потужностей.

Що цьому передувало?

Передумови державного пакета акцій Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату (ЗАлК) сягає 2006 року, коли кіпрська компанія Velbay Holdings Ltd. придбала 68,01% акцій у Фонду державного майна. У 2015 році прокуратура через суд повернула ці акції у державну власність, залишивши компанії "РусАл" частку 29,54% через той же кіпрський офшор.

У 2017 році СБУ висунула підозри представникам "РусАл" у справі про знищення комбінату в інтересах Росії.

На початку 2023 року, після повномасштабного вторгнення Росії, Україна стягнула залишок акцій через рішення ВАКС у межах санкцій проти російського бізнесмена Олега Дерипаски.

У 2024 році ФДМУ отримав управління державними акціями ЗАлК, що стало підготовчим етапом до нинішнього аукціону з приватизації.