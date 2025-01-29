Що саме арештовано
Йдеться про 500 тисяч тонн бокситів і глинозему, які були виготовлені в Україні ще до повномасштабного вторгнення Росії. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, який раніше належав Дерипасці, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.
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Ця продукція використовувалася для виробництва алюмінію на російських заводах компанії "Русал", що входить до активів олігарха.
Як працювала схема
- Арештована сировина належала Дерипасці через підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу.
- Ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу, після чого сировина мала реекспортуватися на російські підприємства.
- На початку 2023 року українські правоохоронці викрили схему та заблокували відправку сировини до Росії.
Хто такий Олег Дерипаска
Дерипаска є одним із найближчих соратників путіна та бере активну участь у фінансуванні військово-промислового комплексу Росії. Заводи олігарха виготовляють: компоненти до балістичних ракет "Іскандер"; деталі для бойових дронів; елементи радіолокаційних систем.
До слова, раніше СБУ заочно повідомила Дерипасці про підозру у фінансуванні війни та інших злочинах за Кримінальним кодексом України. Також уже націоналізовано всі заводи олігарха в Україні.