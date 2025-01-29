Що саме арештовано

Йдеться про 500 тисяч тонн бокситів і глинозему, які були виготовлені в Україні ще до повномасштабного вторгнення Росії. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, який раніше належав Дерипасці, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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Ця продукція використовувалася для виробництва алюмінію на російських заводах компанії "Русал", що входить до активів олігарха.

Як працювала схема

Арештована сировина належала Дерипасці через підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу.

Ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу, після чого сировина мала реекспортуватися на російські підприємства.

На початку 2023 року українські правоохоронці викрили схему та заблокували відправку сировини до Росії.

Хто такий Олег Дерипаска

Дерипаска є одним із найближчих соратників путіна та бере активну участь у фінансуванні військово-промислового комплексу Росії. Заводи олігарха виготовляють: компоненти до балістичних ракет "Іскандер"; деталі для бойових дронів; елементи радіолокаційних систем.

До слова, раніше СБУ заочно повідомила Дерипасці про підозру у фінансуванні війни та інших злочинах за Кримінальним кодексом України. Також уже націоналізовано всі заводи олігарха в Україні.