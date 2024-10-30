Завод Коломойського та частка держави

Наразі аукціон щодо продажу державного пакета проведуть 20 листопада в системі Prozorro.Продажі. Стартова ціна становить 440,45 мільйона гривень.

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Цікаво! Ще у 2021 році, до повномасштабної війни, чистий дохід "Нафтохімік Прикарпаття" перевищував 2 мільярди гривень. Однак у 2024 році ця цифра скоротилася до 8,5 мільйонів гривень.

Серед акціонерів підприємства, крім Фонду державного майна, є Weavernal Holdings, Deneiro Ventures та Romannor Investments. Усі вони мають по 19% акцій.

Водночас акціонер Domennium Enterprises володіє лише 14% акцій. Крім того, Domennium Enterprises пов'язані з неформальною групою "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.