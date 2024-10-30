Завод Коломойского и доля государства

Сейчас аукцион по продаже государственного пакета проведут 20 ноября в системе Prozorro.Продажи. Стартовая цена составляет 440,45 миллиона гривен.

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Интересно! Еще в 2021 году, до полномасштабной войны, чистый доход "Нефтехимик Прикарпатья" превышал 2 миллиарда гривен. Однако в 2024 году эта цифра сократилась до 8,5 миллионов гривен.

Среди акционеров предприятия, кроме Фонда государственного имущества, есть Weavernal Holdings, Deneiro Ventures и Romannor Investments. Все они имеют по 19% акций.

В то же время акционер Domennium Enterprises владеет лишь 14% акций. Кроме того, Domennium Enterprises связаны с неформальной группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.