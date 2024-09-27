Відкриття бізнесу з будь-якої точки світу: можливості uResidency для іноземців
Платформа uResidency пропонує швидке відкриття бізнесу з будь-якої точки світу. Вона забезпечує швидку реєстрацію ФОП, сплату податків у кілька кліків і доступ до онлайн бізнес-послуг.
В Україні запустили uResidency
Як повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров під час виступу на ІТ-Арені, uResidency пропонує можливість відкриття бізнесу швидко та без бюрократії, незалежно від місця проживання, передає 24 Канал.
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Тепер цей досвід стає доступним не тільки для українців, але й іноземців. Як стверджує Федоров, стати е-резидентом в Україні простіше та вигідніше, ніж відкривати бізнес в інших країнах, адже податкова ставка становить лише 5%.
Відкрити бізнес можна у таких сферах:
- Розробка ПЗ;
- Геймінг;
- Цифрові технології;
- Освітні програми;
- Медіа;
- Переклад;
- Онлайн-послуги;
- Креативна економіка;
- Маркетинг;
- Асистування;
- Вебдизайн;
- Право;
- Продажі;
- Управління проєктами;
- Комунікації;
- Контент-маркетинг.
Зверніть увагу! На цей момент програма доступна для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Планується залучити близько 1000 е-резидентів на першому етапі.
Щобільше, автоматизована система звітності дозволяє банкам самостійно розраховувати податки та подавати декларації, знімаючи з е-резидента бюрократичні обов'язки. Це дозволяє вести бізнес без витрат на бухгалтерів або юристів, оскільки система виконує всі необхідні функції автоматично.