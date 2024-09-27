Відкриття бізнесу з будь-якої точки світу: можливості uResidency для іноземців

27 вересня 2024, 16:28
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Автор: Катерина Добровольська

Платформа uResidency пропонує швидке відкриття бізнесу з будь-якої точки світу. Вона забезпечує швидку реєстрацію ФОП, сплату податків у кілька кліків і доступ до онлайн бізнес-послуг.

В Україні запустили uResidency

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров під час виступу на ІТ-Арені, uResidency пропонує можливість відкриття бізнесу швидко та без бюрократії, незалежно від місця проживання, передає 24 Канал.

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Тепер цей досвід стає доступним не тільки для українців, але й іноземців. Як стверджує Федоров, стати е-резидентом в Україні простіше та вигідніше, ніж відкривати бізнес в інших країнах, адже податкова ставка становить лише 5%.

Відкрити бізнес можна у таких сферах:

  • Розробка ПЗ;
  • Геймінг;
  • Цифрові технології;
  • Освітні програми;
  • Медіа;
  • Переклад;
  • Онлайн-послуги;
  • Креативна економіка;
  • Маркетинг;
  • Асистування;
  • Вебдизайн;
  • Право;
  • Продажі;
  • Управління проєктами;
  • Комунікації;
  • Контент-маркетинг.

Зверніть увагу! На цей момент програма доступна для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Планується залучити близько 1000 е-резидентів на першому етапі.

Щобільше, автоматизована система звітності дозволяє банкам самостійно розраховувати податки та подавати декларації, знімаючи з е-резидента бюрократичні обов'язки. Це дозволяє вести бізнес без витрат на бухгалтерів або юристів, оскільки система виконує всі необхідні функції автоматично.

Як отримати е-резиденство

Процес отримання е-резидентства займає 5 – 10 хвилин і полягає в заповненні заяви на порталі чи в застосунку uResidency. Після швидкої перевірки заявник отримує електронний підпис (КЕП) у консульстві без потреби відвідувати Україну. Після цього можна зареєструвати ФОП онлайн, а всі подальші операції здійснюються автоматично.