Відкриття бізнесу з будь-якої точки світу: можливості uResidency для іноземців

Платформа uResidency пропонує швидке відкриття бізнесу з будь-якої точки світу. Вона забезпечує швидку реєстрацію ФОП, сплату податків у кілька кліків і доступ до онлайн бізнес-послуг.

В Україні запустили uResidency

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров під час виступу на ІТ-Арені, uResidency пропонує можливість відкриття бізнесу швидко та без бюрократії, незалежно від місця проживання, передає 24 Канал.

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Тепер цей досвід стає доступним не тільки для українців, але й іноземців. Як стверджує Федоров, стати е-резидентом в Україні простіше та вигідніше, ніж відкривати бізнес в інших країнах, адже податкова ставка становить лише 5%.

Відкрити бізнес можна у таких сферах:

Розробка ПЗ;

Геймінг;

Цифрові технології;

Освітні програми;

Медіа;

Переклад;

Онлайн-послуги;

Креативна економіка;

Маркетинг;

Асистування;

Вебдизайн;

Право;

Продажі;

Управління проєктами;

Комунікації;

Контент-маркетинг.

Зверніть увагу! На цей момент програма доступна для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Планується залучити близько 1000 е-резидентів на першому етапі.

Щобільше, автоматизована система звітності дозволяє банкам самостійно розраховувати податки та подавати декларації, знімаючи з е-резидента бюрократичні обов'язки. Це дозволяє вести бізнес без витрат на бухгалтерів або юристів, оскільки система виконує всі необхідні функції автоматично.