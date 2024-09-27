В Украине запустили uResidency

Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров во время выступления на ІТ-Арене, uResidency предлагает возможность открытия бизнеса быстро и без бюрократии, независимо от места жительства, передает 24 Канал.

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Теперь этот опыт становится доступным не только для украинцев, но и иностранцев. Как утверждает Федоров, стать е-резидентом в Украине проще и выгоднее, чем открывать бизнес в других странах, ведь налоговая ставка составляет всего 5%.

Открыть бизнес можно в таких сферах:

Разработка ПО;

Гейминг;

Цифровые технологии;

Образовательные программы;

Медиа;

Перевод;

Онлайн-услуги;

Креативная экономика;

Маркетинг;

Ассистирование;

Веб-дизайн;

Право;

Продажи;

Управление проектами;

Коммуникации;

Контент-маркетинг.

Обратите внимание! На данный момент программа доступна для граждан Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. Планируется привлечь около 1000 е-резидентов на первом этапе.

Более того, автоматизированная система отчетности позволяет банкам самостоятельно рассчитывать налоги и подавать декларации, снимая с е-резидента бюрократические обязанности. Это позволяет вести бизнес без затрат на бухгалтеров или юристов, поскольку система выполняет все необходимые функции автоматически.