Заимствования достигли критического уровня

Министр обратил внимание на непредсказуемость внешних заимствований, отметив, что в первом квартале этого года Украина получила лишь десятую часть необходимой внешней помощи.

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Он также отметил, что внутренние заимствования достигли критического уровня, поскольку они лишь поддерживают имеющуюся систему, не создавая новых расходов.

Таким образом, все привлеченные средства сейчас используются только для погашения ранее осуществленных выплат и их обслуживания.

Сергей Марченко Министр финансов Украины На этот год от партнеров привлекут 41,3 миллиарда долларов, ожидаемая сумма следующего года – 38,4 миллиарда долларов. Однако это не означает, что выплаты будут стабильными.

Кроме того, Марченко отметил, что пересмотр расходов имеет свои ограничения, а оптимизация военных расходов невозможна из-за необходимости поддержания оборонных расходов на текущем уровне в условиях продолжающейся войны.

Повышение налогов в Украине

Как сообщал Укринформ, 17 сентября 2024 года Верховная Рада Украины повторно поддержала в первом чтении законопроект №11416д, предусматривающий увеличение налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 миллиардов в следующем для укрепления обороны.

В частности, планируется: