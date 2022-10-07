Укрзалізниця розробила нову систему тарифів для вантажних перевезень: що планують змінити

Укрзалізниця пропонує змінити систему тарифоутворення для вантажних перевезень, щоб умови були справедливими для всіх учасників ринку. Діюча система функціонує з 1997 року, а останні корективи до неї вносилися ще 2008 року.

Про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін під час засідання Експортного офісу. Він зазначив, що запропоновані зміни покликані значно спростити існуючі правила та повністю відмовитись від чинного збірника тарифів на перевезення вантажів.

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Що може змінитися

За представленою ініціативою, пропонується скоротити кількість схем базових ставок з 29 існуючих всього до однієї. У цій схемі враховуватиметься лише відстань перевезення, маса вантажу, особливості транспортування та маршрутизація. Також ініціатива пропонує скоротити кількість коефіцієнтів, що впливають на тарифоутворення, з існуючих 15 до одного.

Крім цього, Укрзалізниця має намір значно скоротити кількість додаткових зборів та окремих плат, які повинен сплачувати відправник вантажу. Замість переліку з 38 зборів, встановленого чинним збірником, пропонується залишити всього 6. Окрему плату хочуть залишити лише за спеціальні перевезення та послуги з охорони.

Десятки років питання справедливості системи тарифоутворення було болючою темою у відносинах між перевізниками та відправниками вантажів. Ми це зрозуміли, тому з середини минулого року поступово змінювали її. Сьогодні ми хочемо максимально спростити існуючу систему та зробити її справедливою для всіх учасників ринку,

– заявив Камишін.

До слова, окрім зміни підходу до тарифоутворення, Укрзалізниця також планує вирівняти класи вантажних перевезень й встановити єдиний тариф на транспортування порожніх вагонів.

Очільник правління Укрзалізниці додав, що такі ініціативи жодним чином не вплинуть на фінансові результати перевізника, натомість багато чого змінять на краще для вантажовласників.