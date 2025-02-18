Чи зараховують навчання в університеті до стажу

Коли приходить час виходу на пенсію може постати питання, чи зараховується навчання в університеті до страхового стажу. Водночас після змін у пенсійному законодавстві скористатись цією можливістю можуть не всі.

Страховий стаж передбачає сплату податків

Детальніше про зміни розповідає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України. Відразу зауважимо, що навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах може зараховуватися до страхового стажу, проте це залежить від періоду навчання та сплати страхових внесків.

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Довідково. Поняття страховий стаж передбачає період, впродовж якого людина щомісяця сплачує у Пенсійний фонд страхові внески, на підставі чого підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Період до 1 січня 2004 року:

Відповідно до законодавства, що діяло до 2004 року, періоди навчання за денною формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах зараховувалися до стажу роботи, який дає право на пенсію.

Це стосувалося також навчання в училищах, на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі. Підтвердженням таких періодів служать записи в трудовій книжці або відповідні документи про освіту, такі як дипломи чи свідоцтва.

Період після 1 січня 2004 року:

З набуттям чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV, до страхового стажу підпадають лише ті періоди, впродовж яких особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за які сплачено страхові внески.

Із введенням поняття "страховий стаж" має значення те, протягом якого періоду і яку суму страхових внесків за працівника сплачував до Пенсійного фонду роботодавець,

– наголосили у пенсійному фонді.

Оскільки студенти денної форми навчання не входять до переліку осіб, обов'язково застрахованих державою, період їхнього навчання після 1 січня 2004 року не зараховується до страхового стажу автоматично.

Студенти м спають сплачувати податки

Проте, законодавство передбачає можливість добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Студенти, які бажають, щоб період їхнього навчання зараховувався до страхового стажу, можуть укласти договір про добровільну участь та сплачувати єдиний соціальний внесок самостійно.

Отже, станом на 2025 рік, період навчання у вищому навчальному закладі зараховується до страхового стажу: