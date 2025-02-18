Що робити, якщо не вистачає стажу
Якщо вам не вистачає стажу, потрібно продовжувати працювати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Нагадаємо! Українці можуть піти на пенсію у 60, 63 та 65 років.
При цьому, необов'язково чекати нової вікової межі. Якщо, наприклад, ви у 60 років не набули лише декілька місяців стажу, потрібно пропрацювати необхідний період і потім можна вийти на заслужений відпочинок.
Якщо людина має страховий стаж, якого не достатньо, пенсію за віком може бути призначено після його набуття,
– повідомляє ПФУ.
Розберемося на прикладі: якщо ви у 60 років набули 31 рік і 6 місяців стажу, вам потрібно допрацювати ще пів року і потім піти на пенсію. чекати 63 років непотрібно.
Зверніть увагу! Страховий стаж, при зверненні за отриманням пенсії, обчислюється по місяць, який передує місяцю звернення.
Яку кількість стажу потрібно набути у 2025 році
У 2025 році вимоги до необхідної кількості стажу змінились, зараз вони такі:
- у 60 років потрібно мати мінімум 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – щонайменше 23 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.