Що робити, якщо не вистачає стажу

Якщо вам не вистачає стажу, потрібно продовжувати працювати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Нагадаємо! Українці можуть піти на пенсію у 60, 63 та 65 років.

При цьому, необов'язково чекати нової вікової межі. Якщо, наприклад, ви у 60 років не набули лише декілька місяців стажу, потрібно пропрацювати необхідний період і потім можна вийти на заслужений відпочинок.

Якщо людина має страховий стаж, якого не достатньо, пенсію за віком може бути призначено після його набуття,

– повідомляє ПФУ.

Розберемося на прикладі: якщо ви у 60 років набули 31 рік і 6 місяців стажу, вам потрібно допрацювати ще пів року і потім піти на пенсію. чекати 63 років непотрібно.

Зверніть увагу! Страховий стаж, при зверненні за отриманням пенсії, обчислюється по місяць, який передує місяцю звернення.

Яку кількість стажу потрібно набути у 2025 році

У 2025 році вимоги до необхідної кількості стажу змінились, зараз вони такі: