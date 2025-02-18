Что делать, если не хватает стажа
Если вам не хватает стажа, нужно продолжать работать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Напомним! Украинцы могут уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.
При этом, необязательно ждать новой возрастной границы. Если, например, вы в 60 лет не приобрели лишь несколько месяцев стажа, нужно проработать необходимый период и потом можно выйти на заслуженный отдых.
Если человек имеет страховой стаж, которого недостаточно, пенсия по возрасту может быть назначена после его приобретения,
– сообщает ПФУ.
Разберемся на примере: если вы в 60 лет приобрели 31 год и 6 месяцев стажа, вам нужно доработать еще полгода и потом уйти на пенсию. Ждать 63 лет не нужно.
Обратите внимание! Страховой стаж, при обращении за получением пенсии, исчисляется по месяц, который предшествует месяцу обращения.
Какое количество стажа нужно приобрести в 2025 году
В 2025 году требования к необходимому количеству стажа изменились, сейчас они такие:
- в 60 лет нужно иметь минимум 32 года страхового стажа;
- в 63 года – не менее 23 лет страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.