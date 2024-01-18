В Україні можуть змінити механізм нарахування ПДФО

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропонує переглянути механізм зарахування ПДФО, аби зменшити розбіжності у розвитку громад. Нині в парламенті зареєстровано 16 законопроєктів, які пропонують різні підходи до цього питання.

Різні підходи

Питання щодо механізмів нарахування ПДФО представники Міністерства обговорювали під час засідання експертної групи з питань фінансової спроможності при секторальній робочій групі "Децентралізація і регіональна політика".

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Наразі у Верховній раді зареєстровано 16 законодавчих ініціатив, які пропонують різні підходи до цього питання. Міністерство відновлення віддає перевагу практиці, яку використовують у країнах Європейського Союзу.

Які зміни розглядають

! Згідно з цією практикою, податок на доходи фізичних осіб нараховується залежно від місця реєстрації платника податку.

У Мінреінтеграції розглядають пропозиції про те, як збирати інформацію щодо сплати податку на доходи фізичних осіб у разі зміни способу розрахунку цього податку, так щоб враховувати місце реєстрації платників податку, а не місце розташування їхніх роботодавців.

Ця зміна має сприяти збільшенню надходжень до бюджетів менших громад.

Зміна механізму зарахування ПДФО за місцем реєстрації дозволить значно підвищити надходження до бюджетів невеликих за чисельністю громад. Адже часто мешканці невеликих громад працюють у великих містах, сплачуючи ПДФО в їхні бюджети. В результаті виникає значна диспропорція в надходженнях у бюджети громад, що безпосередньо впливає на їхній розвиток,

— вважають у Мінреінтеграції.

На зустрічі також розглядали різні способи збору та аналізу даних, що дозволять визначити вплив цієї зміни на розвиток громад, а також можливість проведення соціологічних досліджень для визначення, як ця зміна вплине на рішення людей щодо реєстрації за фактичним місцем проживання.

Результати цих обговорень будуть використані при розробці відповідних законодавчих змін.