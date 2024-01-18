Различные подходы

Вопрос о механизмах начисления НДФЛ представители Министерства обсуждали во время заседания экспертной группы по финансовой способности при секторальной рабочей группе "Децентрализация и региональная политика".

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Сейчас в Верховной раде зарегистрировано 16 законодательных инициатив, предлагающих разные подходы к этому вопросу. Министерство восстановления предпочитает практику, используемую в странах Европейского Союза.

Заметьте ! Согласно этой практике налог на доходы физических лиц начисляется в зависимости от места регистрации налогоплательщика.

Какие изменения рассматривают

В Минреинтеграции рассматривают предложения о том, как собирать информацию об уплате налога на доходы физических лиц в случае изменения способа расчета этого налога, чтобы учитывать место регистрации налогоплательщиков, а не место расположения их работодателей.

Это изменение должно способствовать увеличению поступлений в бюджеты меньших общин.

Изменение механизма зачисления НДФЛ по месту регистрации позволит значительно повысить поступление в бюджеты небольших по численности общин. Ведь часто жители небольших общин работают в больших городах, платя НДФЛ в их бюджеты. В результате возникает значительная диспропорция в поступлениях в бюджеты общин, непосредственно влияющих на их развитие,

- считают в Минреинтеграции.

На встрече также рассматривались различные способы сбора и анализа данных, позволяющие определить влияние этого изменения на развитие общин, а также возможность проведения социологических исследований для определения, как это изменение повлияет на решение людей по регистрации по фактическому месту жительства.

Результаты этих обсуждений будут использованы при разработке соответствующих законодательных изменений.