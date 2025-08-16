Безпосередньо в TikTok монетизації немає. Платформа не платить авторам контенту. Проте заробити у цій соцмережі усе ж можна.

Як можна заробити через TikTok?

Зараз є партнерські програми, які можна підключити, аби ваші відео у TikTok монетизувалися. Потрібно відзначити, що ця оплата доволі невелика, пише 24 Канал.

Як ще можна отримувати гроші через TikTok:

Реклама

Багато брендів із задоволенням рекламують свої товари через блогерів у TikTok. Ця реклама може бути як пряма, так і нативна.

Зверніть увагу! Необов'язково мати велику аудиторію, аби робити рекламу. Головне, щоб глядачі були зацікавлені у вашому контенті. Протягом останніх років, навпаки, вважається, що краще працює реклама саме у мікроблогерів.

Прямі трансляції

TikTok дозволяє авторам вести прямі трансляції і так заробляти. В такому випадку дохід отримується через подарунки, які надсилає аудиторія.

Продаж власного продукту

Блогер може реалізовувати власний продукт і з цього отримувати значний дохід. Необов'язково, аби це були речі. Можна продавати і знання, наприклад, у вигляді інфопродуктів.

Зауважте! Заробляти через TikTok можна, створюючи контент для інших.