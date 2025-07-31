Монетизація контенту на YouTube досі залишається популярним способом заробітку. Але скільки ж насправді можна заробити у 2025 році, якщо твоє відео набрало 50 тисяч переглядів

Як працює монетизація на YouTube?

Чи варто вкладати час і зусилля в створення контенту, розбирався 24 Канал. Пояснюємо ключові особливості заробітку на платформі, від чого залежить дохід, зокрема, скільки можна отримати за 50 тисяч переглядів.

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Передусім варто розуміти, що YouTube платить авторам за перегляди, на яких були показані рекламні оголошення. Це відбувається через партнерську програму (YouTube Partner Program, YPP). Основний дохід формується з:

Реклами перед/під час відео (AdSense)

Платних підписок YouTube Premium

Суперчату, донатів, спонсорств тощо

Однак найбільша частина доходу – це все ж рекламні перегляди, і саме вони найбільше цікавлять новачків.

Що таке CPM та RPM?

CPM (Cost Per Mille) – це те, скільки рекламодавці платять за 1000 показів реклами.

RPM (Revenue Per Mille) – те, скільки автор реально отримує з 1000 переглядів (після відсотка YouTube).

У 2025 році середній RPM для україномовного контенту становить від 0.4 долари до 1.5 доларів, залежно від тематики, географії глядачів та тривалості перегляду.

Ось, конкретні приклади:

Канали про фінанси, нерухомість чи IT – мають RPM до 4 – 6 доларів.

Розважальний, лайфстайл-контент – у межах 0.5 – 1.2 доларів.

Дитячий контент – нижчий (0.3 – 0.6 доларів), бо рекламують менше.

Це брутто-заробіток – YouTube вже вирахував свою частку (45%), а автор отримує решту через AdSense.

Скільки платить YouTube у 2025 році за 50 тисяч переглядів Розмір доходу залежить насамперед від так званого RPM, тобто того, скільки автор реально заробляє з кожної тисячі переглядів після вирахування комісії YouTube. У 2025 році RPM для україномовного контенту коливається від приблизно 0,5 до 1,5 долара за тисячу переглядів.

Отже, якщо відео набрало 50 тисяч переглядів, і ваш RPM складає, скажімо, 1 долар, то заробіток становитиме близько 50 доларів. Якщо RPM нижчий, наприклад, 0,5 долара, то дохід буде лише 25 доларів. У випадку, якщо ви працюєте в більш комерційно привабливій ніші (наприклад, фінанси, інвестиції, цифрові продукти), ваш RPM може зрости до 3– 5 доларів, а отже, відео з 50 тисячами переглядів може принести 150, а то й 250 доларів.