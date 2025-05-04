Гендиректору NVIDIA підвищили зарплату вперше за 10 років
- Базова зарплата CEO NVIDIA Дженсена Хуанга зросла на 49% до 1,5 мільйона доларів вперше за 10 років.
- Сукупна винагорода Хуанга у 2025 фінансовому році зросла до 49,9 мільйона доларів, а акції компанії, передані йому, оцінили в 38,8 мільйонів доларів.
Згідно з поданням до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), базова зарплата CEO NVIDIA Дженсена Хуанга зросла на 49% – до 1,5 мільйона доларів.
Скільки отримує Хуанг
Так, у 2025 фінансовому році сукупна винагорода зросла до 49,9 мільйона доларів, передає 24 Канал.
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Грошовий бонус теж суттєво збільшився – на 1 мільйон доларів, а акції компанії, передані йому, оцінили в 38,8 мільйонів доларів.
Компенсаційний комітет компанії вважає це підвищення обґрунтованим, наголошуючи, що це перше збільшення окладу Хуанга за останнє десятиліття.
Прибутковість NVIDIA
Фінансові результати NVIDIA справді вражають: за останній рік компанія більш ніж удвічі збільшила виручку – до 130,5 мільярда доларів, а з 2022-го по 2024-й її акції зросли в ціні у дев'ять разів.
Зауважте. У Хуанга наразі близько 3,5% акцій NVIDIA – ця частка оцінюється приблизно в 94 мільярди доларів.
До зарплати і бонусів також додаються витрати на особисту безпеку, транспорт і супровід – 3,5 мільйона доларів (торік ця сума становила 2,2 мільйони доларів).