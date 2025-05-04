Гендиректору NVIDIA підвищили зарплату вперше за 10 років

Згідно з поданням до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), базова зарплата CEO NVIDIA Дженсена Хуанга зросла на 49% – до 1,5 мільйона доларів.

Скільки отримує Хуанг

Так, у 2025 фінансовому році сукупна винагорода зросла до 49,9 мільйона доларів, передає 24 Канал.

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Грошовий бонус теж суттєво збільшився – на 1 мільйон доларів, а акції компанії, передані йому, оцінили в 38,8 мільйонів доларів.

Компенсаційний комітет компанії вважає це підвищення обґрунтованим, наголошуючи, що це перше збільшення окладу Хуанга за останнє десятиліття.

Прибутковість NVIDIA

Фінансові результати NVIDIA справді вражають: за останній рік компанія більш ніж удвічі збільшила виручку – до 130,5 мільярда доларів, а з 2022-го по 2024-й її акції зросли в ціні у дев'ять разів.

Зауважте. У Хуанга наразі близько 3,5% акцій NVIDIA – ця частка оцінюється приблизно в 94 мільярди доларів.

До зарплати і бонусів також додаються витрати на особисту безпеку, транспорт і супровід – 3,5 мільйона доларів (торік ця сума становила 2,2 мільйони доларів).