5 листопада, 09:10
Зарплати в конвертах "з'їдають" до 300 мільярдів гривень з держбюджету

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Тіньова економіка в Україні завдає збитків бюджету до 1 трильйона гривень, найбільше через зарплати в конвертах, контрабанду та підакцизну торгівлю.
  • Зарплати в конвертах спричиняють втрати бюджету в 140 – 280 мільярдів гривень, а "сірий імпорт" та контрабанда – 120 – 185 мільярдів гривень.

Аналітики відзначили зміни у схемах тіньової економіки. Цьогоріч найбільших збитків завдають зарплати в конвертах, контрабанда, підакцизна торгівля.

Що завдає найбільших втрат бюджету?

Тіньові схеми в загальному "з’їдають" до 1 трильйона гривень з бюджету України, повідомляє 24 Канал з посиланням на FinClub.

Найбільше збитків від зарплат у конвертах. Обсяг виплат неоформленим працівникам та зарплат у конвертах працівникам на мінімалці зріс до 280 – 540 мільярдів гривень на рік. Це спричиняє бюджетні втрати у 140 – 280 мільярдів гривень.

На другому місці за втратами держави – "сірий імпорт" і контрабанда обсягом 400 – 640 мільярдів гривень та втратами бюджету у 120 – 185 мільярдів гривень.

Третя позиція – контрафакт і нелегальна підакцизна торгівля: 126 – 140 мільярдів гривень обороту та 39 – 43 мільярдів гривень втрат. Також зросли втрати від:

  • неформальної самозайнятості – 12 – 17 мільярдів гривень;
  • використання ФОП замість найму – 12 – 14 мільярдів гривень;
  • заниження доходів ФОП – 9 – 15 мільярдів гривень.

Натомість зменшилися офшорні схеми, схеми із землею та нерухомістю і скрутки.

Якщо взяти всі схеми, які ми змогли порахувати, це близько 500 – 600 мільярдів гривень втрат. А якщо спиратися на оцінку тіньової економіки в 30% ВВП, то всі схеми з’їдають в нас близько 1 трильйона гривень, – повідомив координатор ЕЕП Олег Гетман.

Що відомо про тіньові схеми в бізнесі?

  • Бюро економічної безпеки заявляє, що понад 50 тисяч ФОПів станом на травень 2025 року залучені в тіньові схеми, що коштує бюджету 70 мільярдів гривень щорічно. Схеми включають залучення студентів, які за винагороду передають електронні підписи та відкривають банківські рахунки для ухилення від податків.

  • Держава бореться з ухиленням від податків через перезавантаження БЕБ, яке виявилося ефективним. Бізнес використовує схеми дроблення, розділяючи діяльність між ФОПами, щоб уникнути сплати повних податків.

  • Данило Гетманцев заявив, що великі мережі магазинів ухиляються від оподаткування, реєструючи бізнес на ФОПів, сплачуючи мінімальні податки. Він зазначив, що податківці повинні зосередитися на перевірці тих, хто ухиляється