Робота провідника пасажирського вагона передбачає тривалі рейси, нічні зміни та постійне спілкування з пасажирами. Водночас заробіток залізничників залежить не лише від посадового окладу, а й від доплат за умови та графік роботи.

Скільки заробляють провідники Укрзалізниці

Заробітна плата провідників пасажирських поїздів Укрзалізниці залежить від посади, кількості відпрацьованого часу та додаткових виплат. За даними видання "Главком", яке проаналізувало пропозиції заробітних плат залізничників на сайтах із пошуку роботи, провідник пасажирського поїзда отримує близько 18 тисяч гривень на місяць після сплати податків.

Важливо! Водночас цю суму не варто сприймати як фіксований оклад для всіх працівників. Фактичний заробіток може відрізнятися залежно від графіка, тривалості рейсів, категорії вагона та передбачених доплат.

Зокрема, з 1 вересня 2026 року Укрзалізниця підвищила посадові оклади працівників у середньому на 15%. Для окремих категорій залізничників, зокрема машиністів, підвищення становило 20%, а мінімальна індексація – 10%.

Про це 5 листопада повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський. Водночас він зауважив, що через оптимізаційні заходи не всі працівники відчули збільшення доходів.

Які доплати можуть отримувати провідники поїздів

Окрім основної тарифної ставки, система оплати праці Укрзалізниці передбачає додаткові виплати за певні умови роботи. Відповідні правила прописані в Положенні про оплату праці працівників компанії.

Зокрема, за роботу у вечірній час провідникам передбачена доплата у розмірі 20% тарифної ставки за кожну відпрацьовану годину. Вечірнім вважається час із 18:00 до 22:00. За роботу вночі працівники отримують доплату в розмірі 40% тарифної ставки за кожну годину. Нічний період триває з 22:00 до 06:00.

Зверніть увагу! Також передбачені окремі виплати залежно від типу вагона та сезону. Наприклад, провідникам, які обслуговують пасажирські вагони з вугільним опаленням, на період опалювального сезону встановлюють доплату в розмірі 10% тарифної ставки за фактично відпрацьований час.

Крім того, провідникам останніх (хвостових) вагонів пасажирських поїздів тарифні ставки підвищують на 10% за час роботи в такому вагоні. Для провідників вагонів особливого призначення передбачене підвищення годинних тарифних ставок на 10 – 20%.

Отже, заробіток провідника Укрзалізниці формується не лише з основної тарифної частини. Нічні та вечірні зміни, сезонні умови й особливості обслуговування вагонів можуть збільшувати підсумкову суму виплат.

До речі, ми писали, що працювати в небі й отримувати понад 100 тисяч гривень на місяць - така перспектива приваблює багатьох кандидатів. Однак зарплати бортпровідників залежать від перевізника, а потрапити до міжнародної авіакомпанії не так просто.