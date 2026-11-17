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Сколько зарабатывают проводники Укрзализныци

Заработная плата проводников пассажирских поездов Укрзализныци зависит от должности, количества отработанного времени и дополнительных выплат. По данным издания "Главком", которое проанализировало предложения по заработной плате железнодорожников на сайтах по поиску работы, проводник пассажирского поезда получает около 18 тысяч гривен в месяц после уплаты налогов.

Важно! При этом эту сумму не стоит воспринимать как фиксированный оклад для всех работников. Фактический заработок может отличаться в зависимости от графика, продолжительности рейсов, категории вагона и предусмотренных доплат.

В частности, с 1 сентября 2026 года Укрзализныця повысила должностные оклады работников в среднем на 15%. Для отдельных категорий железнодорожников, в частности машинистов, повышение составило 20%, а минимальная индексация – 10%.

Об этом 5 ноября сообщил председатель правления компании Александр Перцовский. В то же время он отметил, что из-за мер по оптимизации не все работники ощутили увеличение доходов.

Какие доплаты могут получать проводники поездов

Помимо основной тарифной ставки, система оплаты труда Укрзализныци предусматривает дополнительные выплаты за определенные условия работы. Соответствующие правила прописаны в Положении об оплате труда работников компании.

В частности, за работу в вечернее время проводникам предусмотрена доплата в размере 20% от тарифной ставки за каждый отработанный час. Вечерним считается время с 18:00 до 22:00. За работу ночью работники получают доплату в размере 40% от тарифной ставки за каждый час. Ночной период длится с 22:00 до 06:00.

Обратите внимание! Также предусмотрены отдельные выплаты в зависимости от типа вагона и сезона. Например, проводникам, обслуживающим пассажирские вагоны с угольным отоплением, на период отопительного сезона устанавливается доплата в размере 10 % от тарифной ставки за фактически отработанное время.

Кроме того, проводникам последних (хвостовых) вагонов пассажирских поездов тарифные ставки повышают на 10% за время работы в таком вагоне. Для проводников вагонов особого назначения предусмотрено повышение почасовых тарифных ставок на 10–20%.

Таким образом, заработок проводника Укрзализныци формируется не только за счет основной тарифной части. Ночные и вечерние смены, сезонные условия и особенности обслуживания вагонов могут увеличить итоговую сумму выплат.

Кстати, мы писали, что работать в небе и получать более 100 тысяч гривен в месяц – такая перспектива привлекает многих кандидатов. Однако Зарплаты бортпроводников зависят от перевозчика, а попасть в международную авиакомпанию не так просто.