Користі для ЗСУ на десятки разів менше, ніж від мене, – Смілянський про критику щодо зарплати

Ігор Смілянський знову емоційно відповів на критику щодо своєї "космічної" зарплати. Гендиректор Укрпошти вважає, що приносить більше податків та користі для Збройних Сил саме завдяки тому, що має велику зарплату.

Як Смілянський коментує власну зарплату

Про те, яка думка в гендиректора Укрпошти щодо свого забезпечення та допомоги ЗСУ, йдеться в програмі "Хід Тузова" каналу Апостроф TV.

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Під час етеру програми гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що нині отримує по 836 тисяч гривень на місяць. Це сума до оподаткування.

Зокрема Смілянський висловився щодо критики на його адресу з цього приводу.

Від козлів, які кричать про мою зарплату, користі для ЗСУ на десятки разів менше, ніж від мене,

– зазначив гендиректор Укрпошти.

Зокрема він пояснив, що з його зарплати на військових йде більше податків, ніж від людей, які лише критикують очільника державної компанії.

Він наголосив, що більшість людей любить Україну безкоштовно. Але нині ми в ситуації, коли потрібно дивитись на кількість сплачених податків.

Чого ви любите Україну безкоштовно? Давайте любить Україну за гроші,

– додав Смілянський.

"Битви" в соцмережах Смілянського

У програмі гендиректор Укрпошти висловися щодо "комунікації" в соцмережах. Він пояснив, що в такий спосіб можна залишити молодь працювати в державній компанії. Адже молодше покоління якраз дивиться на те, як себе поводить гендиректор.

Смілянський зазначив, що він відстоює позицію компанії, а також може послати тих, хто "мочить" Укрпошту. Таку позицію гендиректор теж пояснив. Він сказав, що "не тримається за стілець" і йому нема чого втрачати.

Нагадаємо, Ігор Смілянський не вперше емоційно висловлюється щодо поточних питань у країні або інших посадовців. Наприклад, нещодавно голова Нацбанку Андрій Пишний сказав, що Укрпошта втрачає можливості розвитку.

Сам Смілянський відповів на критику так: "Я не наслідок як ви сказали, я ваш вирок, як сказав президент".

До слова, Укрпошту відкрили ще 2 лютого 1994 року. Ігор Смілянський обіймає посаду гендиректора компанії з 1 липня 2016 року. Тобто менше, ніж за місяць, буде рівно 10 років, як Укрпошта працює під керівництвом Смілянського.