Как Смилянский комментирует свою зарплату

О том, каково мнение генерального директора Укрпочты относительно своего вознаграждения и помощи ВСУ, говорится в программе "Ход Тузова" на канале "Апостроф TV".

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Во время эфира программы генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, что в настоящее время получает по 836 тысяч гривен в месяц. Это сумма до налогообложения.

В частности, Смилянский высказался по поводу критики в его адрес по этому поводу.

От козлов, которые кричат о моей зарплате, пользы для ВСУ в десятки раз меньше, чем от меня,

– отметил генеральный директор Укрпочты.

В частности, он пояснил, что с его зарплаты на нужды военных уходит больше налогов, чем от людей, которые только критикуют главу государственной компании.

Он подчеркнул, что большинство людей любят Украину бесплатно. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда нужно смотреть на количество уплаченных налогов.

Почему вы любите Украину бесплатно? Давайте любить Украину за деньги,

– добавил Смилянский.

"Битвы" Смилянского в соцсетях

В эфире генеральный директор Укрпочты высказался по поводу "коммуникации" в соцсетях. Он пояснил, что таким образом можно удержать молодежь в государственной компании. Ведь молодое поколение как раз смотрит на то, как ведет себя генеральный директор.

Смилянский отметил, что он отстаивает позицию компании, а также может послать тех, кто "мочит" Укрпочту. Такую позицию генеральный директор тоже объяснил. Он сказал, что "не держится за кресло" и ему нечего терять.

Напомним, Игорь Смилянский не впервые эмоционально высказывается по поводу актуальных вопросов в стране или других чиновников. Например, недавно глава Нацбанка Андрей Пишный заявил, что Укрпочта теряет возможности для развития.

Сам Смилянский ответил на критику так : "Я не следствие, как вы сказали, я ваш приговор, как сказал президент".

К слову, Укрпочта была открыта еще 2 февраля 1994 года. Игорь Смилянский занимает должность генерального директора компании с 1 июля 2016 года. То есть меньше чем через месяц исполнится ровно 10 лет, как Укрпочта работает под руководством Смилянского.