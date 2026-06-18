Почему не открывают новые магазины
В целом 200 крупнейших торговых сетей России в период с января по март открыли лишь 282,5 тысячи квадратных метров новых торговых площадей. Этот показатель оказался на 36,4% ниже, чем в прошлом году, пишет российский "Коммерсант".
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Почти все продуктовые сети в России вынуждены сокращать расширение:
- Больше всего пострадал "Магнит" — на 65,6% меньше новых торговых площадей;
- У Х5 Group падение составило 39%.
- "Красное & Белое" впервые за время своего развития сократило количество торговых точек.
Исключение составила лишь группа компаний "Лента", которая увеличила своё присутствие в регионах.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Аналитики отмечают, что сети не спешат открывать новые магазины из-за падения спроса и роста затрат. В частности, сокращаются продажи в наиболее прибыльных для магазинов категориях:
- шоколаде;
- дорогих овощах;
- сезонных фруктах и ягодах;
- и алкоголе.
К тому же конкуренция в секторе быстро растет из-за развития онлайн-торговли продуктами. Оборот продаж продуктов питания через интернет в январе–марте 2026 года увеличился на 23,9% в годовом исчислении.
В настоящее время бизнес не видит перспектив для развития. По данным Росстата, индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле в первом квартале 2026 года достиг самого низкого уровня с 2006 года.
Старший директор компании CMWP Андрей Шувалов прогнозирует, что в таких условиях до конца 2026 года открытие новых продуктовых магазинов в России может сократиться на 20–30%.
Что говорят международные эксперты
Международные экономические обзоры также показывают, что в России люди начали тратить меньше денег. Это связано со снижением реальных доходов и тем, что все больше расходов уходит на товары первой необходимости.
В своих оценках Международный валютный фонд отмечает, что:
- люди тратят меньше из-за высоких цен;
- доходы населения растут медленнее, чем расходы;
- экономика становится более "перекошенной" в сторону государственных и военных расходов;
- покупатели чаще экономят и отказываются от необязательных товаров.
В результате спрос в магазинах ослабевает и становится более сосредоточенным исключительно на самых необходимых вещах.
Напомним, в Службе внешней разведки сообщили, что многие россияне уже не могут позволить себе покупать привычную еду в магазинах. Так, 58 % людей отказываются от товаров, которые покупали раньше, 57 % переходят на более дешевые аналоги, а 46 % вообще стараются как можно реже ходить в магазины.