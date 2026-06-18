Чому не відкривають нових магазинів

Загалом 200 найбільших торгівельних мереж Росії у період із січня по березень відкрили лише 282,5 тисяч квадратних метрів нових торгових площ. Такий показник став на 36,4% менше, ніж торік, пише російський "Комерсант".

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Майже всі продуктові мережі в Росії змушені скорочувати розширення:

Найбільше постраждав "Магніт" – на 65,6% менше нових торгових площ;

нових торгових площ; У Х5 Group падіння становило 39%.

"Червоне & Біле" вперше за час свого розвитку скоротила кількість торгових точок.

Виняток склала лише група компаній "Лента", яка збільшила свю присутність у регіонах.

Аналітики зазначають, що мережі не поспішають відкривати нові магазини через падіння попиту та зростання витрат. Зокрема, скорочуються продажі в найбільш прибуткових для магазинів категоріях:

шоколаді;

дорогих овочах;

сезонних фруктах і ягодах;

та алкоголі.

До того ж конкуренція у секторі швидко зростає через розвиток онлайн-торгівлі продуктами. Оборот продажів продуктових товарів через інтернет у січні – березні 2026 рок збільшився на 23,9% у річному вимірі.

Наразі бізнес не бачить перспектив для розвитку. За даними Росстату, індекс підприємницької впевненості в роздрібній торгівлі у першому кварталі 2026 року сягнув найнижчого рівня із 2006 року.

Старший директор компанії CMWP Андрій Шувалов прогнозує, що за таких умов до кінця 2026 року відкриття нових продуктових магазинів у Росії може скоротитися на 20 – 30%.

Що говорять міжнародні експерти

Міжнародні економічні огляди також показують, що в Росії люди почали витрачати менше грошей. Це пов’язано зі зниженням реальних доходів і тим, що все більше витрат іде на базові товари.

У своїх оцінках Міжнародний валютний фонд зазначає, що:

люди витрачають менше через високі ціни;

доходи населення зростають повільніше, ніж витрати;

економіка стає більш "перекошеною" у бік державних і військових витрат;

покупці частіше економлять і відмовляються від необов’язкових товарів.

У результаті попит у магазинах слабшає і стає більш зосередженим лише на найнеобхідніших речах.

Нагадаємо, У Службі зовнішньої розвідки розповіли, що чимало росіян вже не можуть дозволити собі купувати звичну їжу у магазинах. Так, 58 % людей відмовляються від товарів, які купували раніше, 57 % переходять на дешевші аналоги, а 46 % взагалі намагаються якомога рідше ходити до магазинів.