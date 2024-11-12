Стало більше грошей: як змінилися зарплати українців

В Україні зросли зарплати в середньому на 5% протягом жовтня – до 22 500 гривень. В деяких сферах пропонована зарплата зросла вище зокрема, працівникам сільського господарства.

Зарплати в Україні

У працівників сільського господарства зарплата зросла на 7%, в середньому до 24 тисяч гривень, передає 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Ще на 6% зросли зарплати у сферах будівництва та культури – до 27 500 та 21 500 гривень.

На 5% зросла зарплата у таких сферах:

у логістиці – до середніх 21 000 гривень;

медицини, фармацевтики – до 22 500 гривень;

по робочих спеціальностях, у виробництві – до 22 500 гривень.

Серед регіонів найбільще зростання виплат зафіксовано у Львівській області на 1 500 гривень, до 22 500 гривень. Далі ситуація така: