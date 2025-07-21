Зарплати в ІТ-менеджменті: у кого зростають, а хто втрачає

Наразі зарплатна динаміка для менеджерів у галузі ІТ досить нерівномірна. Частина спеціалістів зіткнулися зі зниженням доходів, а інші – навпаки, демонструють поступове зростання. Найбільше на дохід впливають досвід, англійська мова, тип компанії, та навіть – розташування офісу.

Які основні зміни на ринку?

За даними дослідження DOU, у 2025 році середня зарплата ІТ-менеджера в Україні знизилася з 3150 доларів до 3000 доларів, передає 24 Канал. Особливо це торкнулося Product Managers та Product Owners, у цих категорій вперше за останній рік зафіксовано падіння винагород.

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Водночас Project Managers навпаки показують позитивну динаміку, особливо ті, хто працює у великих компаніях або займає позиції Program/Delivery Manager. Вони можуть заробляти до 4500 доларів. Найвищу оплату традиційно мають керівники інженерних команд – 6000 доларів і більше – на місяць.

Що впливає на зарплату?

Рівень англійської: Upper Intermediate і Advanced відкривають двері до значно вищих ставок.

Upper Intermediate і Advanced відкривають двері до значно вищих ставок. Досвід : найстрімкіше зростання – у перші 2 роки в ІТ. Найбільше менеджерів мають 5–10 років стажу.

: найстрімкіше зростання – у перші 2 роки в ІТ. Найбільше менеджерів мають 5–10 років стажу. Тип компанії: аутстафери платять краще за продуктові та сервісні, але таких лише 4% на ринку.

аутстафери платять краще за продуктові та сервісні, але таких лише 4% на ринку. Розмір компанії: Project Managers у великих компаніях заробляють більше. Натомість Engineering Managers часто мають вигідніші контракти в невеликих командах.