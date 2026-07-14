Зарплати злетіли до 7 тисяч доларів: хто зараз отримує такі гроші в Україні

Український IT-ринок продовжує демонструвати зростання зарплат. За підсумками червня 2026 року медіанна зарплата розробників піднялася до 3 500 доларів, а найбільш високооплачувані спеціалісти заробляють понад 7 тисяч доларів на місяць.

Зарплати в IT помірно зросли

За останній рік підвищення зарплати отримали понад половина опитаних розробників. Про це свідчить дослідження DOU, у якому взяли участь 4 522 українські IT-фахівці.

Відомо, що у 31% фахівців зарплату переглянули протягом останніх шести місяців, а найбільше підвищень отримували спеціалісти з досвідом роботи від одного року. Разом з цим приблизно кожен четвертий програміст повідомив, що його зарплата не змінилася.

Аналітики також звернули увагу на залежність доходів від професійного досвіду. До дев'яти років стажу зарплати зростають найшвидше. Зокрема:

близько 8 років досвіду – медіанна зарплата приблизно 4 200 доларів;

після 9 років – вже близько 5 000 доларів.

Після цього темпи зростання помітно сповільнюються, і навіть спеціалісти з 15 – 20 роками досвіду в середньому отримують приблизно ті ж 5 тисяч доларів.

Де програмістам платять найбільше

Найвищі медіанні зарплати зафіксували одразу у трьох містах України:

Київ – 3 900 доларів;

Тернопіль – 3 900 доларів;

Черкаси – 3 900 доларів.

Майже не відстає Львів із медіанною зарплатою 3 800 доларів. Натомість найнижчі показники серед великих міст зафіксували у:

Миколаєві – 2 100 доларів;

Сумах – 2 250 доларів;

Полтаві – близько 2 400 доларів.

Рівень доходу значною мірою залежить і від типу компанії. Найвигіднішими для досвідчених розробників залишаються продуктові та аутстафінгові компанії. Там медіанні зарплати становлять:

Senior у продуктових компаніях – 4 800 доларів; Senior в аутстафінгу – 4 650 доларів; Middle в аутстафінгу – 2 700 доларів; Junior у продуктових компаніях – близько 1 200 доларів.

Водночас у стартапах зарплати досвідчених спеціалістів дещо скоротилися – приблизно на 400 доларів.

До слова, після тривалого періоду стагнації почали зростати доходи молодших спеціалістів. Зарплати інтернів зросли на 100 доларів, а джуніорів — на 90 доларів, повернувшись до рівня 2022–2023 років.

Найбільше підвищення отримали спеціалісти напрямку Embedded, де доходи зросли одразу на 200 доларів.

Хто заробляє понад 7 тисяч доларів

Найвищі зарплати традиційно отримують найбільш досвідчені технічні спеціалісти. Лідерами стали:

Staff Software Engineer – 7 130 доларів;

System Architect – 7 000 доларів.

Далі в рейтингу – Principal Software Engineer з 5 925 доларів (мінус 408 доларів за пів року). Якщо ж аналізувати не медіанні, а максимальні доходи, суми стають ще вищими.

Так, найбільш оплачувані System Architect можуть отримувати до 8 375 доларів, Staff Software Engineer та Principal Software Engineer – близько 8 000 доларів, а Technical Lead, Team Lead та Senior Software Engineer — від 5 600 до 7 100 доларів.

До слова, на українському ринку праці зростає кількість найманих працівників. Однак роботодавці продовжують відчувати нестачу кадрів. Найбільший дефіцит спостерігається серед кваліфікованих робітників та лікарів. Крім того, серед працівників торгівлі та ресторанного бізнесу.

Як пояснюють у Держслужбі зайнятості, причина цього полягає в структурному безробітті, коли вакансії є, але претендентам бракує необхідних навичок.