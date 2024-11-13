Уряд хоче збільшити фінансування НАЗК: про яку суму йдеться

Уряд та Верховна Рада планують у 2025 році підвищити заробітні плати працівникам НАЗК. Згідно з оновленим законопроєктом про Державний бюджет на 2025 рік фінансування НАЗК зросте на 143,67 мільйона гривень.

Зарплати в НАЗК піднімуть

Раніше, під час обговорення бюджетних пропозицій, депутати підтримали ініціативу щодо підвищення посадових окладів працівників НАЗК, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Комерсант український.

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Відтак, Кабінет Міністрів розглянув це питання й підготував оновлення в законопроєкті про Держбюджет. Як результат, в проєкті бюджету для другого читання було враховано пропозицію. Сума в 143,67 мільйона гривень буде спрямована на підвищення зарплат співробітників агентства.

Важливо! За даними Міністерства фінансів, у вересні 2024 року середня заробітна плата керівників НАЗК становила 254,2 тисячі гривень, керівників структурних підрозділів – 85,3 тисячі гривень, а звичайних спеціалістів – 49,2 тисячі гривень.

Як формуються зарплати працівників НАЗК

З 2021 року для визначення посадових окладів працівників державних органів, чиї зарплати регулюються спеціальними законами, а також для податкових, митних службовців і суддів застосовується "заморожений" прожитковий мінімум, який становить 2 102 гривні.

Цікаво! Для прокурорів цей показник складає 1 600 гривень. Проте антикорупційні органи, в тому числі НАЗК, до цих обмежень не належать, тому їхні оклади розраховуються на основі актуального прожиткового мінімуму, який з 1 січня 2025 року складе 3 028 гривень.