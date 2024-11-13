Зарплаты в НАПК поднимут

Ранее, во время обсуждения бюджетных предложений, депутаты поддержали инициативу по повышению должностных окладов работников НАПК, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Коммерсант украинский.

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Поэтому, Кабинет Министров рассмотрел этот вопрос и подготовил обновления в законопроекте о Госбюджете. Как результат, в проекте бюджета для второго чтения было учтено предложение. Сумма в 143,67 миллиона гривен будет направлена на повышение зарплат сотрудников агентства.

Важно! По данным Министерства финансов, в сентябре 2024 года средняя заработная плата руководителей НАПК составляла 254,2 тысячи гривен, руководителей структурных подразделений – 85,3 тысячи гривен, а обычных специалистов – 49,2 тысячи гривен.

Как формируются зарплаты работников НАПК

С 2021 года для определения должностных окладов работников государственных органов, чьи зарплаты регулируются специальными законами, а также для налоговых, таможенных служащих и судей применяется "замороженный" прожиточный минимум, который составляет 2 102 гривны.

Интересно! Для прокуроров этот показатель составляет 1 600 гривен. Однако антикоррупционные органы, в том числе НАПК, к этим ограничениям не относятся, поэтому их оклады рассчитываются на основе актуального прожиточного минимума, который с 1 января 2025 года составит 3 028 гривен.