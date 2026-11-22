За рік зарплатні пропозиції для окремих фахівців в Україні зросли майже вдвічі. Найбільше додали в оплаті праці авторам і творцям контенту, інспекторам із паркування та спеціалістам із кібербезпеки. Водночас у деяких професіях роботодавці почали пропонувати менше.

Кому в Україні підняли зарплати майже на 80%

У листопаді 2026 року середня зарплата в Україні становить 31 000 гривень. Це на 15%, або 4 000 грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року. У листопаді 2025 року роботодавці в середньому пропонували 27 000 гривень, відомо з даних Work.ua.

Однак у деяких професіях зростання виявилося значно відчутнішим. Найбільше зарплатні пропозиції за рік збільшилися для трьох категорій працівників:

Автори та творці контенту – середня зарплата зросла до 55 000 гривень. Це на 83% більше, ніж у листопаді 2025 року. Водночас кількість вакансій для копірайтерів і контент-мейкерів у рекламі, бізнесі, медіа та соціальних мережах за рік збільшилася на 15%. Інспектори з паркування – нині їм пропонують у середньому 30 000 гривень проти 16 700 гривень торік. Зростання становить близько 80%. Кількість вакансій для працівників за цей час збільшилася на 25%. Фахівці з інформаційної безпеки – середня зарплата досягла 40 000 гривень, що на 78% більше, ніж рік тому. Водночас кількість вакансій у цій категорії скоротилася на 17%.

Кому почали пропонувати до 75 000 гривень

Помітно зросли зарплати й у представників інших професій. За статистикою опублікованих вакансій, у низці спеціальностей потенційний дохід за рік збільшився більш ніж на 50%. Зокрема, у листопаді 2026 року роботодавці пропонують:

інженерам з автоматизації – 50 000 гривень (+67%);

програмістам ЧПК – 70 000 гривень (+65%);

макетчикам – 57 500 гривень (+64%);

операторам лазерної різки – 42 500 гривень (+63%);

менеджерам з рекламацій – 42 500 гривень (+63%);

менеджерам організацій – 40 000 гривень (+60%);

ретушерам — 35 500 гривень (+58%);

перекладачам англійської – 38 000 гривень (+52%);

цукерникам – 32 500 гривень (+51%);

агрономам – 45 000 гривень (+50%);

директорам з будівництва – 75 000 гривень (+50%);

облицювальникам – 60 000 гривень (+50%).

У яких професіях зарплати скоротилися

Водночас позитивна динаміка охопила не весь ринок праці. За останній рік для частини спеціалістів роботодавці почали пропонувати нижчу оплату. Найбільше скорочення зарплатних пропозицій зафіксували у таких професіях:

вчителі образотворчого мистецтва – 14 000 гривень (-20%);

Front-end програмісти – 37 500 гривень (-17%);

трихологи – 50 000 гривень (-17%);

інженери з обслуговування терміналів – 30 000 гривень (-15%);

вебдизайнери – 35 000 гривень (-13%);

асистенти проєкту – 27 500 гривень (-13%);

брокери – 57 000 гривень (-12%);

завучі – 25 000 гривень (-9%).

До слова, значний розрив між окладами різних посад часто зумовлений гострою нестачею кваліфікованих рук. Так, назвали найвищі зарплати в Україні, де через кадровий голод майстрам будівельних робіт роботодавці платять до 85 000 гривень на місяць.