Зарплати вже від 45 тисяч гривень: кого активно шукають роботодавці в жовтні

Український ринок праці продовжує поступово підвищувати рівень оплати праці, хоча розмір зарплат суттєво відрізняється залежно від професії. У жовтні 2026 року середня зарплата по Україні становить 30 200 гривень, однак окремі фахівці вже можуть розраховувати на суми в півтора раза вищі.

Середня зарплата в 45 тисяч гривень: де пропонують такий заробіток

За останній рік середній рівень зарплат на українському ринку праці помітно зріс, адже дефіцит кадрів диктує свої умови, пише Новини.LIVE.

За даними Work.ua, роботодавці протягом року збільшували зарплатні пропозиції для низки професій, намагаючись залучити потрібних фахівців.

У жовтні середня зарплата SEO-спеціаліста в Україні становить 45 000 гривень. За рік оплата праці в цій сфері збільшилася на 29%. Для порівняння: у жовтні 2025 року середній показник становив 35 000 гривень.

в Україні становить 45 000 гривень. За рік оплата праці в цій сфері збільшилася на 29%. Для порівняння: у жовтні 2025 року середній показник становив 35 000 гривень. До категорії спеціалістів із середньою зарплатою від 45 тисяч гривень належать і інженери-конструктори . У жовтні роботодавці в середньому пропонують таким працівникам 45 000 гривень. Це на 20% більше, ніж рік тому, коли середня зарплата становила 37 500 гривень.

. У жовтні роботодавці в середньому пропонують таким працівникам 45 000 гривень. Це на 20% більше, ніж рік тому, коли середня зарплата становила 37 500 гривень. Ще одна професія, де середня зарплата досягла позначки 45 000 гривень, – адвокат. Порівняно з жовтнем минулого року оплата праці таких фахівців зросла на 29%. Тоді середня зарплата становила 35 000 гривень.

Кому пропонують до 47 500 гривень

Є й професії, де середня зарплата вже вища за 45 тисяч гривень. У деяких випадках вона доходить до 47 500 гривень. За даними Work.ua, у жовтні середні зарплати та їхня динаміка за рік мають такий вигляд:

Аналітики 1C – 45 000 гривень, +50%; Електронщики – 45 000 гривень, +20%; Дерматологи – 47 500 гривень, +12%; Шиномонтажники – 47 500 гривень, +36%; Замірники – 47 500 гривень, +19%; Монтажники – 47 500 гривень, +36%.

Найбільше за рік зросла зарплата аналітиків 1C – на 50%. Водночас одразу для двох професій, шиномонтажників і монтажників, приріст становив 36%.

Загалом динаміка показує, що високі зарплати в Україні вже не обмежуються кількома традиційно дорогими сферами. Роботодавці готові більше платити фахівцям, яких складно знайти на ринку та які мають потрібні для бізнесу практичні або спеціалізовані навички.

До слова, мінімальну зарплату в Україні пропонують підвищити до 12 000 гривень із 1 січня 2027 року, а мінімальну пенсію за віком – до 6 500 гривень.

Також пропонується змінити підхід до допомоги малозабезпеченим сім'ям. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення такої допомоги має становити 100% для працездатних осіб та 150% для дітей, людей з інвалідністю й осіб, які втратили працездатність.



