Средняя зарплата в 45 тысяч гривен: где предлагают такой заработок

За последний год средний уровень зарплат на украинском рынке труда заметно вырос, ведь нехватка кадров диктует свои условия, пишет Новини.LIVE.

По данным Work.ua, в течение года работодатели повышали зарплатные предложения для ряда профессий, пытаясь привлечь нужных специалистов.

В октябре средняя зарплата SEO-специалиста в Украине составляет 45 000 гривен. За год оплата труда в этой сфере увеличилась на 29%. Для сравнения: в октябре 2025 года средний показатель составлял 35 000 гривен.

в Украине составляет 45 000 гривен. За год оплата труда в этой сфере увеличилась на 29%. Для сравнения: в октябре 2025 года средний показатель составлял 35 000 гривен. К категории специалистов со средней зарплатой от 45 тысяч гривен относятся и инженеры-конструкторы . В октябре работодатели в среднем предлагают таким работникам 45 000 гривен. Это на 20% больше, чем год назад, когда средняя зарплата составляла 37 500 гривен.

. В октябре работодатели в среднем предлагают таким работникам 45 000 гривен. Это на 20% больше, чем год назад, когда средняя зарплата составляла 37 500 гривен. Еще одна профессия, где средняя зарплата достигла отметки 45 000 гривен, – адвокат. По сравнению с октябрем прошлого года оплата труда таких специалистов выросла на 29%. Тогда средняя зарплата составляла 35 000 гривен.

Кому предлагают до 47 500 гривен

Есть и профессии, где средняя зарплата уже превышает 45 тысяч гривен. В некоторых случаях она доходит до 47 500 гривен. По данным Work.ua, в октябре средние зарплаты и их динамика за год выглядят следующим образом:

Аналитики 1C – 45 000 гривен, +50%; Электронщики – 45 000 гривен, +20%; Дерматологи – 47 500 гривен, +12%; Шиномонтажники – 47 500 гривен, +36%; Измерители – 47 500 гривен, +19%; Монтажники – 47 500 гривен, +36%.

Больше всего за год выросла зарплата аналитиков 1C – на 50%. При этом сразу для двух профессий, шиномонтажников и монтажников, прирост составил 36%.

В целом динамика показывает, что высокие зарплаты в Украине уже не ограничиваются несколькими традиционно высокооплачиваемыми сферами. Работодатели готовы больше платить специалистам, которых сложно найти на рынке и которые обладают необходимыми для бизнеса практическими или специализированными навыками.

К слову, с 1 января 2027 года предлагается повысить предлагают повысить минимальную зарплату в Украине в до 12 000 гривен, а минимальную пенсию по возрасту – до 6 500 гривен.

Также предлагается изменить подход к помощи малообеспеченным семьям. Уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения такой помощи должен составлять 100% для трудоспособных лиц и 150% для детей, людей с инвалидностью и лиц, утративших трудоспособность.