Вартість падає, а борги зростають: приватизацію спиртзаводу провалили 9-ий раз
- Дев'ятий аукціон із приватизації "Зарубинського спиртового заводу" не відбувся через відсутність покупців, незважаючи на суттєве зниження початкової ціни з 245,4 мільйонів до 86,7 мільйона гривень.
- Основними проблемами заводу є значна кредиторська заборгованість у 228,2 мільйона гривень, низька рентабельність та необхідність інвестування в модернізацію, що відлякує потенційних інвесторів.
Відбувся дев'ятий аукціон із приватизації державного підприємства "Зарубинський спиртовий завод". Проте і цього разу торги, які були заплановані на 3 січня, знову не відбулися через відсутність покупців.
Що відомо про продаж спиртзаводу
Інформація про продаж підприємства є на сайті Prozorro, інформує 24 Канал. Перший аукціон був запланований ще на 2 жовтня 2023 року, тоді стартова ціна активу становила 245,4 мільйонів гривень.
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Однак відтоді вона суттєво знизилася — до 86,7 мільйона гривень, що майже втричі дешевше. Проте навіть за цією ціною інвестори не виявляють інтересу до заводу.
Основними проблемами підприємства є його фінансовий стан:
- Кредиторська заборгованість — 228,2 мільйона гривень, яку покупець повинен буде погасити.
- Додаткові витрати: після придбання до суми приватизації додається 20% ПДВ (17,34 мільйона гривень).
- Низька рентабельність: чистий прибуток заводу за дев'ять місяців 2024 року склав лише 1,9 млн грн.
Крім того, новий власник буде змушений інвестувати значні кошти в модернізацію та амортизацію обладнання, адже з часом виробничі потужності зношуються, а вартість активу продовжує падати.
Проблеми приватизації
"Зарубинський спиртзавод" є прикладом того, як приватизація може буксувати. Попри суттєве зниження ціни, підприємство не приваблює інвесторів через великі борги, низьку прибутковість та потребу в модернізації.
Натомість час грає проти підприємства: борги продовжують зростати, а активи зношуються. Якщо найближчим часом не знайдеться інвестор, ризики банкрутства або остаточної втрати виробничих потужностей збільшуються.