Наприкінці грудня 2024 року місцева рада виставила будівлю на приватизацію. Як завершився аукціон, розповідає 24 Канал.

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На продаж виставили колишній будинок культури

У селі Велика Рішнівка Шепетівського району вирішили продати будівлю колишнього будинку культури. Ленковецька сільська рада виставила її на приватизацію наприкінці грудня 2024 року. Стартова ціна лота становила 1 гривню.

В описі будівлі йшлося про те, що переможець отримає приміщення площею 1 001,2 квадратного метра із котельнею. Щоправда, будівля потребує ремонту, бо перебуває у неналежному стані через те, що тривалий час не використовувалася за призначенням.

Як уточнили ZAXID.NET у Ленковецькій сільраді, балансова вартість об'єкта дорівнює нулю. Тому, відповідно до законодавства, його початкова ціна становила всього 1 гривню.



Будівлю виставили на аукціон за 1 гривню, а продали за 191 тисячу / Фото Prozorro

На аукціоні запропонували значно більшу суму

Онлайн-аукціон відбувся 6 січня 2025 року. Його провели на сайті електронних торгів Prozorro. У торгах взяли участь троє людей. Перемогла ставка Тетяни Цвіркун. Вона запропонувала за будівлю 191 001 гривню.

За інформацією YouСontrol, Тетяна Цвіркун зареєстрована як ФОП з травня 2024 року. Вона займається виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.