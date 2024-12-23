Усе частіше люди звертають вагу на комфортне планування квартири, розвинену інфраструктуру, мінімалістичний дизайн інтер'єру тощо. Яке житло має більшу популярність серед потенційних покупців, а від яких помешкань відмовляються, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

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Які квартири не є популярними серед українців

Привабливість для квартир первинного і вторинного ринків дещо відрізняються. Розглядаючи житло в новобудовах, покупці аналізують рейтинг девелопера і терміни здачі в експлуатацію. Якщо компанія затягує завершення будівництва, даючи пусті обіцянки, то є ризик, що вона втратить наявних вкладників і матиме труднощі з пошуком нових.

Про це виданню у коментарі розповіла cпіввласниця девелоперської компанії Well-bud Катерина Джичка. За її словами, в Україні успішно продають проєкти, які відповідають трьом важливим критеріям:

адекватна ціна, яка співвідносна з платоспроможністю покупців;

зручна локація;

стадія будівництва.

Якщо реалізація проєкту супроводжується значними затримками, завищеними цінами або невдалим розташуванням, то продажі йдуть дуже важко.

CEO сімейної агенції нерухомості Liberty Анна Савка-Волкошовець розповіла про декілька високоліквідних шляхів інвестування. Українці купують квартири, щоб проіндексувати вільні гроші або примножити власний капітал у майбутньому. Обирають одно- та двокімнатні квартири в ЖК з терміном здачі до 1 року.

На вторинному ринку популярними є інвестиції у квартири з ремонтом з метою подальшої здачі в оренду. Якщо мова йде про примноження капіталу, то покупці обирають первинний ринок на початковому етапі будівництва з терміном здачі до 18 місяців,

– зазначила експертка.

Які квартири вторинного ринку важко продати

Зменшують попит на житло вторинного ринку такі особливості помешкання:

будинок дуже старий і підлягає знесенню;

має малогабаритне чи великогабаритне планування, що означає складнощі з комфортним облаштуванням;

проблеми з документами – зареєстровані неповнолітні або ж продаж відбувається за довіреністю;

застарілі комунікації, які доведеться ремонтувати за власні гроші;

житло розташоване на цокольному, першому чи останньому поверсі – існує ризик плісняви, протікання, появи гризунів.

Нині ціни за квадратний метр житла є доволі високими в більшості регіонів. Тому покупці хочуть отримати за свої гроші максимально комфортне помешкання. Забудовникам та продавцям квартир вторинного ринку слід враховувати це.